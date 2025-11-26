ফিচার

বর্ষসেরা শব্দ ‘প্যারাসোশ্যাল’, অর্থ কী

মোজাহিদুল ইসলাম মণ্ডল
২০২৫ সালের বর্ষসেরা শব্দ ‘প্যারাসোশ্যাল’প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক থেকে

‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দটার সঙ্গে পরিচয় আছে? চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জন্য সেরা শব্দ বা ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে শব্দটিকে বেছে নিয়েছে কেমব্রিজ ডিকশনারি। কদিন আগে ঘটা করে এটা নিয়ে খবরও প্রচার হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয়।

শব্দটার অর্থ জানার আগে এর উৎপত্তি কত আগে, সেটা জানা যাক। ১৯৫৬ সালের শব্দটির উৎপত্তি। সেই সময়ের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডোনাল্ড হরটন এবং রিচার্ড ওহল এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সে সময় টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসা সেলিব্রিটি বা কোনো চরিত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক অনুভব করতেন সেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য প্যারাসোশ্যাল শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা। এখনো কাছাকাছি অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করছে কেমব্রিজ ডিকশনারি। তারা বলছে, পরিচিত নয় এমন কোনো মানুষ—এমনকি যাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানেনও না এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে অনুভূতি, তা বোঝাতে ‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সিএনএন বলছে, এই শব্দ বা টার্মটি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেলিব্রিটি, ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যে সম্পর্ক, সেটাই ‘প্যারাসোশ্যাল’। কারণ, এই মানুষগুলো সম্পর্কে ভক্তদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই। তবে এই মানুষগুলো নিয়ে একধরনের অনুভূতি আছে।

কেমব্রিজ ডিকশনারি এটা নিয়ে বেশ কিছু উদাহরণও দিয়েছে। তারা বলছে, টেলর সুইফট যখন যুক্তরাষ্ট্রের এনএফএল বা ন্যাশনাল ফুটবল লিগের তারকা

ট্র্যাভিস কেলসের সঙ্গে বিয়ের বাগদানের ঘোষণা দেন, তখন ভক্তরা তাঁকে শুভকামনা জানান, তাঁদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করেন। যদিও এই ভক্তদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে টেলর সুইফট ট্র্যাভিস কেলসকে চেনেন না, কখনো ব্যক্তিগতভাবে দেখাও করেননি। এ ছাড়া ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী লিলি অ্যালেন তাঁর ‘ওয়েস্ট এন্ড গার্লস’ অ্যালবামে প্রেমের বিচ্ছেদের গল্প বলেছিলেন। এই অ্যালবাম প্রকাশের পর লিলির ব্যক্তিগত প্রেমের বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। এ আগ্রহকেও বলা হচ্ছে ‘প্যারাসোশ্যাল’ আগ্রহ।

চলতি বছর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মানুষের যে যোগাযোগ, সেটা বেড়েছে। এটা নিয়ে উদ্বেগও বেড়েছে। এর সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে সম্পর্ক, সেটাও প্রকাশ করা হচ্ছে এই ‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দ দিয়ে। কেমব্রিজ ডিকশনারির অভিধানবিদ কলিন ম্যাকিনটোশ বলেন, এবার শব্দ দিয়ে মূলত চলতি সময়ের ভাবধারা ধরা পড়েছে এবং একই সঙ্গে এটাও এটা উঠে এসে, ভাষা কীভাবে বদলে যাচ্ছে। একসময় শুধু অভিধানে ব্যবহৃত শব্দ এখন প্রচলিত শব্দ হয়ে উঠছে।

কেমব্রিজ ডিকশনারির এই অভিধানবিদ বলেন, লাখো মানুষ এখন এই প্যারাসোশ্যাল সম্পর্কে জড়িয়েছে।

কেমব্রিজ ডিকশনারি বলছে, এই বছর আরও কিছু শব্দের ব্যবহার বেড়েছে এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একটি ‘স্লোপ’। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি নিম্নমানের কনটেন্ট বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া ‘মিমিফাই’ আরেকটি শব্দ। কোনো ঘটনা বা ছবি যখন মিমে পরিণত হয়, সেটিকে বলা হয় মিমিফাই।

এ বছর কেমব্রিজ ডিকশনারিতে নতুন ৬ হাজার শব্দ যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ‘স্কিবিডি’, ‘ডেলুলু’, ‘ট্রাডওয়াইফ’-এর মতো শব্দও আছে।

