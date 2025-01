ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শিশুদের জন্য যা থাকছে

De Dentro Do Quarto (From Inside the Room)

Dir: Paula M. Urbinati

08min.

Brazil

Kytalyktaakh kyrdalym (Where The White Cranes Dance)

Dir:Michael Lukachevsky

96min.

Russia

(এটি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশেও প্রদর্শিত হবে। তারিখ: ১৮ জানুয়ারি, দুপুর একটা)