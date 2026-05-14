বিশ্বকাপের জন্য মেক্সিকোর স্কুলের এক মাসের ছুটির পরিকল্পনা কেন বাতিল হলো
ফুটবল বিশ্বকাপের উত্তেজনায় মেক্সিকো সরকার এ বছর তাদের শিক্ষাবর্ষ প্রায় ছয় সপ্তাহ আগেই শেষ করে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কথা জানাজানি হতেই দেশজুড়ে শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। শেষ পর্যন্ত সেই চাপের মুখে তা বাতিল করে সরকার। গত ১১ মে, সোমবার মেক্সিকোর শিক্ষা মন্ত্রণালয় (এসইপি) নিশ্চিত করেছে, দেশটির রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাম ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের এক জরুরি বৈঠকের পর এই ছুটির পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ আগের নিয়ম অনুযায়ী স্কুল ক্যালেন্ডার যেমন ছিল, তেমনই থাকছে। কোনো বড় পরিবর্তন আর হচ্ছে না।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, তারা স্কুল ছুটির তারিখ ১৫ জুলাই থেকে এগিয়ে ৫ জুন করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। এই আগাম ছুটির পেছনে দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত, মেক্সিকোর গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করা। আর দ্বিতীয়ত, মেক্সিকোর ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হওয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পাশাপাশি মেক্সিকোও এই বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক হওয়ায় তারা শিক্ষাবর্ষ সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে দেশটির সরকার।
মেক্সিকোর শিক্ষা মন্ত্রণালয় (এসইপি) জানিয়েছে, তারা শেষ পর্যন্ত আগের সিদ্ধান্ত বদলে রাজ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার ঠিক রাখা হবে এবং ১৫ জুলাই নির্ধারিত সময়েই ক্লাস শেষ হবে।
এ বিষয়ে মেক্সিকোর গণশিক্ষা সচিব মারিও দেলগাদো বলেন, শিশুদের সঠিক শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, মেক্সিকোর লাখ লাখ পরিবারের দৈনন্দিন রুটিন স্কুলের সময়ের ওপর নির্ভর করে। তাই হুট করে ক্যালেন্ডার পরিবর্তন না করায় সেই পরিবারগুলো এখন নিশ্চিন্তে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারবে।
নাসার তথ্যমতে, এ বছর মেক্সিকোতে তাপমাত্রার একের পর এক রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে। মার্চ মাসে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হারমোসিলো শহরে তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা একটি নতুন রেকর্ড। আগামী জুন ও জুলাই মাসে মেক্সিকোতে আরও তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাধারণত এই সময়ে সেখানকার তাপমাত্রা ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও এবার তা অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। দুই সপ্তাহের বিশেষ পাঠদান পর্ব শেষে ৩১ আগস্ট থেকে নতুন সেমিস্টার শুরু হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দুই সেমিস্টারের মাঝখানে মোট ৮৭ দিনের একটি লম্বা ছুটি পাবে।
এদিকে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ১৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকোতে। এর মধ্যে মেক্সিকো অংশের শেষ ম্যাচটি হবে ৫ জুলাই, মেক্সিকো সিটির বিখ্যাত এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে।
এই ঘোষণা আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। মেক্সিকোর জাতীয় অভিভাবক সংগঠন ‘ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্যারেন্টস’ এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা বলে, স্কুল আগেভাগে বন্ধ করে দিলে শিশুরা প্রয়োজনীয় পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের মতে, ফুটবল বিশ্বকাপের দোহাই দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।
পরে শুক্রবার মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি শেইনবাম জানান, শিক্ষাবর্ষ এগিয়ে আনার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। স্কুল ছুটির নতুন কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি এখনো ঠিক করা হয়নি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে।
বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র এক মাস বাকি। ফুটবলপ্রেমীদের মনে যেমন উত্তেজনা বাড়ছে, তেমনি এই আসর ঘিরে নানা ভাবনা কাজ করছে আমাদের লেখকদের মনে। আগামী ১১ জুন থেকে বিশ্বকাপ শুরু হতে যাচ্ছে। তবে পুরো আয়োজনটি শেষ পর্যন্ত কতটা সফলভাবে এগোবে, তা নিয়ে এখনো অনেকের মনে কিছু দুশ্চিন্তা রয়ে গেছে।
বিশেষ করে মেক্সিকোর স্কুল ক্যালেন্ডারের বড় একটি অংশ এবার বিশ্বকাপের সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যা শেষ হবে ১৯ জুলাই। এবারের আসরে মেক্সিকো খেলছে ‘এ’ গ্রুপে। ১১ জুন বিখ্যাত এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই তাদের বিশ্বকাপ শুরু হবে। এরপর এক সপ্তাহ পর তাদের দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হতে যাবে জাপোপানের এস্তাদিও অ্যাক্রন স্টেডিয়ামে। সবশেষে ২৪ জুন চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলতে তারা আবারও ফিরে আসবে তাদের আজতেকা স্টেডিয়ামে।
বিশ্বকাপ দেখতে আসা লাখ লাখ দর্শকের ভিড়, বিশ্বকাপের উত্তেজনা আর সেই সঙ্গে মেক্সিকোর তীব্র গরম সব মিলিয়ে কি এক মাস স্কুল বন্ধ রাখা ভালো হবে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখনই নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে বিশ্বকাপ শুরু হলেই বোঝা যাবে মেক্সিকো সরকারের এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাচ্ছে।