কার্টুন চরিত্র পপাই কি বাস্তব
পপাই বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক কার্টুন চরিত্র। শিশুদের প্রিয় এই মজার চরিত্রটি খায় পালংশাক। আর এটা খেলে তার শক্তি অনেক বেড়ে যায়। তখন সে অসম্ভব সব কাজ করে ফেলতে পারে।
পেশায় পপাই একজন নাবিক। এমনিতে পপাই ভীষণ হাসিখুশি। সে সবাইকে সাহায্য করে। তবে সে রেগে যায় সহজেই। আর সে এক চোখ খুলে সবকিছু দেখে।
পপাই দ্য সেইলর ম্যান নামের কার্টুন চরিত্রটির জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯২৯ সালে। কিং ফিচার নামে এক পত্রিকায়। এই পত্রিকায় কেবল কমিকই প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির জন্মের প্রায় ১০ বছর পর পপাই নামের কার্টুন চরিত্রের জন্ম হয়।
তবে পপাই নিছক এক কার্টুন চরিত্র ছিল না। একজন সত্যিকারের নাবিকের চরিত্রের অনুকরণে পপাই চরিত্রটিকে তৈরি করা হয়েছিল। আর সেই মানুষটির নাম ফ্রাঙ্ক রকি ফিগেল।
ফ্রাঙ্ক রকি ফিগেলের জন্ম কিন্তু আমেরিকায় নয়, পোল্যান্ডে। ২৭ জানুয়ারি, ১৮৬৮ সালে। একেবারে ছোটবেলায় মা–বাবার সঙ্গে আমেরিকায় এসে হাজির হন ফিগেল।
ফিগেল যখন যুবক, তখন যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে। সেখানে অনেক বছর চাকরি করে অবসর নেন। অবসর নিয়ে আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের চেস্টার শহরে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন।
ফ্রাঙ্ক ফিগেল শিশুদের ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি শিশুদের দেখতে পেলে তাদের ক্যান্ডি দিতেন। ধূমপান করার জন্য একটা পাইপ সব সময় তাঁর নিজের মুখে রেখে দিতেন। আর সেই পাইপের ফাঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে তাঁর নাবিকজীবনের গল্প ছোট–বড় সবাইকে শোনাতেন।
ফিগেল যখন গল্প শোনাতেন, তখন তিনি কিন্তু আর মোটেও নাবিক নন, তিনি তখন একজন বারটেন্ডার হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু মিসিসিপি নদীর ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাওয়া মফস্সল নগরী চেস্টারের নাগরিকেরা তাঁর গল্প শুনে বিশ্বাস করত।
ফ্রাঙ্ক ফিগেল বলতেন, তিনি যৌবনে ভীষণ শক্তিশালী ছিলেন। আর এই শক্তি তিনি পেতেন কিনা পালংশাক খেয়ে। তাঁকে অনেকে আদর করে পপ আই (pop eye) বলে ডাকত।
কারণ, ফ্রাঙ্ক ফিগেল নাকি একবার মারামারি করতে গিয়ে এক চোখে আঘাত পেয়েছিলেন। আর সেই আঘাতে চোখটি নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে জন্য তিনি এক চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখতেন।
ফ্রাঙ্কের এসব গল্প শুনে চেস্টারবাসী হয়তো হাসত; কিন্তু শিশুরা তাঁর গল্প শুনতে ভীষণ ভালোবাসত। যেসব শিশু তাঁর এই গল্পের ভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম এলজি ক্রাসলার সিগার। সেই শিশু বড় হয়ে কার্টুনিস্ট হয়। তার হাতে কার্টুন চরিত্র পপাইয়ের জন্ম।
কার্টুন চরিত্র হিসেবে পপাইয়ের প্রথম আগমন অয়েল (oyl) নামের এক পরিবারের এক বাড়তি চরিত্র হিসেবে। এই পরিবারের দুটি জনপ্রিয় চরিত্রের নাম ছিল অলিভ অয়েল ও ক্যাস্টর অয়েল।
কার্টুনিস্ট সিগার উল্লেখ না করলেও চেস্টারবাসী মনে করে, অলিভিয়া অয়েল নামের কার্টুন চরিত্রটি এক সত্যিকারের চরিত্র থেকে নেওয়া। কার্টুনিস্ট সিগার চেস্টারের বাসিন্দা ডোরা পাসকেলের আদলে অলিভিয়া অয়েলকে সৃষ্টি করেছেন। অলিভিয়া দেখতে যেমন ডোরা পাসকেলের মতো, তার আচরণ নাকি ঠিক তেমনই ছিল।
শুধু তা–ই নয়, চেস্টারবাসীর কাছে ব্লুটো চরিত্রটি একটি সত্যিকারের চরিত্র। যে কিনা পপাই কার্টুনের এক ভিলেন চরিত্র। মানে এই নামে একজন লোক ছিল। ফ্রাঙ্ক ফিগেল ওরফে পপাইয়ের কাহিনি অনুসারে তিনি একবার তাঁর চেয়ে আকারে অনেক বড় ও শক্তিশালী লোকের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই লোকটাই নাকি ব্লুটো।
চেস্টারবাসী পপাই সিগার ও ফ্রাঙ্ক ফিগেলের স্মরণে আমেরিকার লেবার ডের পরের দিন থেকে এক সপ্তাহ পপাই পিকনিক পালন করে থাকে। আমেরিকার লেবার ডে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার।
সারা বিশ্বের পপাইপ্রেমীরা সেদিন চেস্টারে এক উৎসবে এসে সমবেত হয় ফ্রাঙ্ক, সিগার ও পপাইকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।