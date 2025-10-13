ফিচার

সৈকতের পাম গাছে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার (ভিডিও)

কিআ প্রতিবেদক

১১ অক্টোবর, শনিবার দুপুর। হান্টিংটন সমুদ্রসৈকতে সময় কাটাচ্ছিলেন পর্যটকেরা। এমন সময় সৈকতের পেছনে থাকা পামগাছের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে একটি হেলিকপ্টার। উড়তে থাকা হেলিকপ্টারটি হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। উপস্থিত দর্শনার্থীরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত হান্টিংটন সৈকতে।

আমরা ভাবছিলাম হেলিকপ্টারটি হয়তো কোনো স্ট্যান্ট করছে। কিন্তু হঠাৎ সেটি ঘুরতে শুরু করে। এরপর দ্রুত নিচে নেমে এসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পামগাছে গিয়ে ধাক্কা খায়।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী

দৃশ্যটি সিনেমার দৃশ্যের মতো ভয়ংকর। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আকাশে উড়ন্ত হেলিকপ্টারটি হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নামছে। শেষে এটি প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ধারে পামগাছের মাঝখানে গিয়ে আটকে যায়। গাছের ডালে ঝুলে থাকে ভাঙা পাখা। কালো ধোঁয়ায় মুহূর্তেই এলাকাটি ভরে যায়।

আরও পড়ুন

বাড়ির উঠানে পাওয়া গেল দুই হাজার বছর পুরোনো রোমান সমাধিফলক

হান্টিংটন বিচ ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন হেলিকপ্টারে, যাঁদের ‘ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপদে উদ্ধার’ করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহত অন্য তিনজন ছিলেন পথচারী। তাঁরা সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেলিকপ্টারের আঘাতে তাঁরা আহত হয়েছেন।

ঘটনার কারণ এখনো স্পষ্ট জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি পরদিন রোববার অনুষ্ঠিত হওয়া বার্ষিক ‘কারস অ্যান্ড কপ্টারস’ নামের তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ‘আমরা ভাবছিলাম হেলিকপ্টারটি হয়তো কোনো স্ট্যান্ট করছে। কিন্তু হঠাৎ সেটি ঘুরতে শুরু করে। এরপর দ্রুত নিচে নেমে এসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পামগাছে গিয়ে ধাক্কা খায়।’

হেলিকপ্টারটি সমুদ্রের ওপর না পড়ে সৈকতের কিনারায় বিধ্বস্ত হওয়ায় বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো গেছে। তবু এই দুর্ঘটনা হান্টিংটন বিচের শান্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলকে পরিণত করেছে ভয় ও আতঙ্কে ভরা মুহূর্তে।

আরও পড়ুন

ক্যাপসুল ও প্যারাসুট দিয়ে কেন মহাকাশ থেকে ফিরতে হয়?

ফিচার থেকে আরও পড়ুন