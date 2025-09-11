জাদুর ডাকবাক্স
নিলয় প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা পুরোনো, লাল রঙের ডাকবাক্স দেখতে পেত। আশপাশে কেউ তেমন খেয়ালই করত না ডাকবাক্সটা। একদিন হঠাৎ কৌতূহলবশত ডাকবাক্সর ভেতরে হাত ঢোকাল নিলয়। আশ্চর্য! ভেতরে একটা চিরকুট ছিল। তাতে লেখা: ‘যে যা লিখে ফেলে, তা-ই একদিন সত্যি হয়ে যায়।’
হাসল নিলয়। মজা করে লিখল, ‘আগামীকাল স্কুল বন্ধ হবে।’ পরদিন সকালে নিলয় উঠে শোনে, সত্যি সত্যিই স্কুল বন্ধ। স্কুলে ধর্মঘট! এবার নিলয়ের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে লিখল, ‘আমাদের ক্লাসে পরীক্ষা হবে না।’ অবাক কাণ্ড! স্যার এসে বললেন, ‘আজ প্রশ্নপত্র ছাপাখানা থেকে পৌঁছায়নি, তাই পরীক্ষা বাতিল।’
এভাবে চলল কিছুদিন। কিন্তু একদিন নিলয় মজা করে লিখল, ‘আমাদের গলির সব আইসক্রিম দোকান ফ্রি আইসক্রিম দেবে।’ সত্যি সত্যিই দোকানদারেরা সবাই বিনা পয়সায় আইসক্রিম বিলানো শুরু করল। ভিড় সামলাতে গিয়ে বিশাল বিশৃঙ্খলা শুরু হলো বাজারে। সবাই একে অপরকে দোষ দিতে লাগল।
নিলয় টের পেল, মজা করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে সে। শেষবারের মতো চিরকুট লিখল, ‘ডাকবাক্স, তোমার ক্ষমতা শেষ হোক। সবকিছু আগের মতো হয়ে যাক।’ এর পর থেকে আর কোনো চিরকুট পাওয়া গেল না। সেদিন থেকে নিলয় শিখল, কোনো শক্তি হাতে এলে তা দিয়ে শুধু নিজের সুবিধা নয়, সবার ভালোর কথাই ভাবতে হয়।
লেখক: তামিম আহমেদ, মধুপুর, টাঙ্গাইল