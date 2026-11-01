আসামির পলায়ন

কৌতুক
আসামির পলায়ন
দাবা খেলা
দুজন দাবা খেলছিল। পাশে দাঁড়িয়ে আরেক ভদ্রলোক পাক্কা দুই ঘণ্টা ধরে তাদের দাবার চাল বলে দিচ্ছিলেন আর তাদের ভুলের সমালোচনা করছিলেন।
শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে একজন খেলোয়াড় বলল: তাহলে আপনিই খেলুন না। ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠে বললেন: ‘না, না, আমার এত ধৈর্য কোথায়!’
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আসামির পলায়ন
জেলখানা থেকে এক বিপজ্জনক আসামি পালিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব থানায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা আসামির চারটি ছবিসহ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। দিন তিনেকের মধ্যেই এক সীমান্তবর্তী থানা থেকে সংবাদ এল, ছবির তিন আসামিই ধরা পড়েছে। একজনকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।
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