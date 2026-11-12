আহসান হাবীবের পাঁচ কৌতুক
ক্ষুধার্ত মানুষ
: পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ কোথায় থাকে বল তো?
: হাঙ্গেরিতে।
বুদ্ধি
: কোন প্রাণীর বুদ্ধি সবচেয়ে উঁচুতে?
: জিরাফ।
স্কুলে থাকতে
ডাক্তার: আপনার এ্যাপেনডিসাইটিসের সমস্যা হয়েছিল কখনো?
রোগী: হ্যাঁ ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে বানান করতে গিয়ে।
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মা কোথায়
এক বাসার লনে একটা বাচ্চা খেলা করছে। এ সময় এক মহিলা এসে বললেন
: খুকি তোমার মা আছেন?
: আছেন।
মহিলা দরজা অনেকক্ষণ ধাক্কালেন কিন্তু কেউ দরজা খোলে না। এবার তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কই খুকি তোমার মা তো নেই মনে হচ্ছে।'
: আমি তো বলি নি মা বাসায় আছেন!
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পা ভাংলো কীভাবে
: তোর পা ভাংলো কীভাবে?
: মাঠের পাশের গর্তটা দেখেছিলি?
: হ্যাঁ।
: আমি দেখি নি।
সূত্র: আহসান হাবীবের জোক্স সমগ্র
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