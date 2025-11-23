পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশি লেখকের উপন্যাস ‘অ্যাপাটাইট’
বাংলাদেশি লেখক পি পারমিতার প্রথম উপন্যাস ‘অ্যাপাটাইট’। আগামী ৪ আগস্ট ২০২৬ পেঙ্গুইনের দ্য ডায়াল প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁর উপন্যাস। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে এক তরুণী শেফের সংগ্রামের গল্প। নিজের পরিচয় খোঁজা এবং আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার গল্প নিয়ে এই বই।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জারিনা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হেভেনের এক নামী রেস্তোরাঁয় প্রেপ কুক হিসেবে কাজ করেন। অল্প বেতন পান, পাশাপাশি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, আবার কারও চোখেই পড়েন না, যেন অদৃশ্য। দিন শেষে রেস্তোরাঁর অতিরিক্ত উপাদানগুলো বাসায় নিয়ে রান্নার চেষ্টা করেন। যে খাবারগুলো খেয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সেগুলো বানানোর চেষ্টা করেন। বাংলাদেশি খাবারের স্মৃতি খুঁজে ফেরেন। রাত নামলে জারিনার আরেক জীবন শুরু হয়। রান্নার কাজের বাইরে তিনি একজন প্রফেশনাল রেসলার।
মূল্য: ১৮ ডলার
পাওয়া যাবে: পেপারব্যাক, অডিও বুক ও ই-বুক ফরম্যাটে
মাধ্যম: আমাজন, গুগল বুকস, অ্যাপলবুকসহ অন্যান্য শপে
তাঁর স্বপ্নের নায়ক সিয়েরা মিস্ট, যিনি রেসলিংয়ের জগতে একজন সুপারহিরোর মতো। এক রাতে সিয়েরা মিস্টকে নিয়ে জারিনা অনলাইনে পোস্ট করেন। সেখানে পোস্টে উত্তর দেন স্বয়ং সিয়েরা। এরপর শুরু হয় এক অসম্ভব বন্ধুত্ব। প্রথম দিকে সম্পর্কটি জারিনার জন্য স্বপ্নের মতো হলেও ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টার কারণে নিজের স্বপ্ন হারিয়ে যেতে বসেছে। নিজের রেস্তোরাঁ খোলার স্বপ্ন, নিজের ক্যারিয়ার—সবই যেন সিয়েরাকে খুশি করার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে। পাঠক এই উপন্যাস থেকে জানতে পারবেন একজন সংগ্রামী তরুণীর আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার গল্প।
লেখক পি পারমিতার বেড়ে ওঠা ঢাকায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হেভেনে থাকেন। তিনি সাউদার্ন কানেটিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটি ও ফেয়ারফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি ও ক্রিয়েটিভ রাইটিং পড়ান। পাশাপাশি ওয়েস্টপোর্ট রাইটার্স ওয়ার্কশপেও শিক্ষকতা করেন। ‘ম্যানুস্ক্রিপ্ট মিটআপ’ নামে নিউ হেভেনের লেখকদের জন্য প্রকাশনাজগৎকে আরও সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে একটি নিয়মিত আলোচনা সিরিজ পরিচালনা করেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ওয়েলেসলি কলেজ থেকে স্নাতক ও ইউনিভার্সিটি অব কলাম্বিয়া থেকে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন পারমিতা। পারমিতার লেখা প্রকাশিত হয়েছে টিন ভোগ, দেম, কালার ব্লক, অটোস্ট্রাডল, সাউথহ্যাম্পটন রিভিউ এবং ডগউড লিটারারি জার্নালে। পরমিতা ‘ড্রিম গ্লো’ ম্যাগাজিনের সম্পাদক। খাদ্যনির্ভর ডিজিটাল ম্যাগাজিন ‘উই হ্যাভ ফুড অ্যাট হোম’-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর ফুড ফটোগ্রাফি ও রান্নাবিষয়ক প্রজেক্ট ডোন্ট স্টপ মি নাউ পাঠকের কাছে জনপ্রিয়।