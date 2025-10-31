প্রিয় ক্লাবের জন্য ১ বছর ধরে চুল কাটেন না যে সমর্থক

প্রিয় ক্লাবের জন্য ১ বছর ধরে চুল কাটেন না যে সমর্থক
দলের জন্য সমর্থকেরা কত কিছুই না করেন। কেউ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে যান খেলা দেখতে। প্রিয় দলের খেলা দেখলেই হারে বলে কখনো খেলাই দেখতে যান না অনেকে। প্রিয় দল এমনই এক আবেগ, যে আবেগে ভেসে সবকিছু করতে রাজি সমর্থকেরা। প্রিয় দলকে ভালো খেলতে দেখতে হাজারও কুসংস্কার মানতে আপত্তি নেই সমর্থকদের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তেমনই এক ভক্ত ধরেছেন বাজি। যে বাজি অনুযায়ী ১ বছর ধরে চুল কাটেন না তিনি।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই ভক্তের নাম ফ্র্যাংক ইলেট। সমর্থকদের কাছে অবশ্য তিনি ‘দ্য ইউনাইটেড স্ট্র্যান্ড’ নামেই বেশি পরিচিত। টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে পরিচিত এই মুখ গত বছরের অক্টোবরে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। সদ্য চুল কেটে এসে ঘোষণা দেন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যত দিন না পর্যন্ত টানা পাঁচ ম্যাচ জিততে পারবে, তত দিন পর্যন্ত তিনি চুল কাটবেন না। এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে, তাঁর প্রিয় দল এখনো টানা পাঁচ ম্যাচ জিততে পারেনি। আর ইলেটেরও আর চুলও কাটা হয়নি।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সময়টা ভালো যাচ্ছে না অনেক দিন ধরেই। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের আমলে থাকতে শেষ জিতেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। ২০২৩-২৪ মৌসুমে শেষ জিতেছিল এফএ কাপ। এর পর থেকে ইউনাইটেড শুধু অবনমিতই হয়েছে। তাদের ক্লাবের অন্যতম সেরা লিজেন্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দল ছেড়েছেন দলের সর্বোচ্চ সমালোচনা করে। এরপর দলের কোনো গতি হয়নি। গত এক বছরে যেন অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়েছে।
এরিক টেন হাগের বিদায়ের পর দলের দায়িত্ব নেন রুবেন আমোরিম। স্পোর্টিং সিপি থেকে আসা এই কোচের ওপর অনেক ভরসা ছিল ভক্তদের। কিন্তু দলের এতই তথৈবচ অবস্থা যে দলকে সামলাতেই সময় কেটে যাচ্ছে তাঁর, গড়ে তুলবেন কখন? এমনই একসময়ে পোর্তোর বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করার পর ইউটিউবে এসে ঘোষণাটা দেন ফ্র্যাঙ্ক ইলিট, যত দিন না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টানা পাঁচ ম্যাচ জিতছে, তত দিন পর্যন্ত তিনি চুল কাটবেন না। শুরুতে ইলিট মজার ছলেই বলেছিলেন। কিন্তু চুল কাটতে না কাটতে কখন যে সেটা ট্রেন্ডে পরিণত হলো, তা তিনি নিজেও জানেন না।
ফ্র্যাঙ্ক ইলিটের জন্ম ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে। ছোটবেলায় তাঁর বাড়ি ছিল একটা যুদ্ধক্ষেত্র—ফুটবল নিয়ে। বাবা, চাচা সমর্থন করতেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, মা সমর্থন করতেন লিভারপুল। একেবারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। রেড ডার্বি এলেই জয়–পরাজয় নিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ অবস্থা। তখন ছিল ইউনাইটেডের সুদিন। বাবা-চাচার দেখাদেখি ইলিটও হয়ে যান ইউনাইটেডের পাড় ভক্ত। সেই ভক্তই যে এমন চ্যালেঞ্জ মাথায় নেবেন, তা হয়তো ভাবেননি কেউই।
ফ্র্যাংক ইলিটের মজার ছলে নেওয়া এই চ্যালেঞ্জ এখন ফলো করছে পুরো দুনিয়াবাসী। ভক্ত–সমর্থক তো বটেই, খোদ ইউনাইটেডও নিয়মিত খোঁজখবর রাখছে, কেমন চলছে তাঁর দিনকাল। ইলিটও বসে নেই। তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার), ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করছেন। কোনো দিন নিজের চুল রং করছেন, কোনো দিন স্টাইল করছেন। কোনো দিন আবার শুয়ে বসে ভিডিও বানাচ্ছেন। নিজের বড় চুলকে বিড়ম্বনা না বানিয়ে উদ্যাপন করছেন সবার সঙ্গে। এ নিয়ে যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি, তা কিন্তু নয়। ইউনাইটেডের খেলা দেখার সময় হুট করে তাঁর চুল ধরে আক্রমণ করে বসেন এক লোক। তাঁকে গালাগালিও করেন সেই ভক্ত। পরবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তিকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠ) থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়।
ফ্র্যাঙ্ক ইলিট যখন চ্যালেঞ্জটা হাতে নিয়েছিলেন, তখন ইউনাইটেড ছিল ঘোর দুঃসময়ে। রুবেন আমোরিম নতুন কোচ, তাঁর অধীনে টানা দুই জয়ের দেখাই পায়নি ইউনাইটেড। এই দলকে ঠিক করতে কত দিন লাগবে, তা জানা ছিল না ইলিটের। শুধু পাগলামি থেকে নিজের চুল কাটা বাদ দিয়েছিলেন তিনি।
আশার কথা একটাই, রুবেন আমোরিমের অধীনে জয়ের ধারায় ফিরেছে ইউনাইটেড। তাঁর অধীনে প্রথমবারের মতো টানা তিন ম্যাচ জিতেছে ইউনাইটেড। সামনে বাকি আর দুই ম্যাচ, তাহলেই নিজের চুল কাটার লাইসেন্স পেয়ে যাবেন ফ্র্যাঙ্ক ইলিট। সেই সুযোগ ইউনাইটেড নিশ্চয় হাতছাড়া করতে চাইবে না। ইউনাইটেডের পরবর্তী দুই ম্যাচ নটিংহাম ফরেস্ট আর টটেনহামের বিপক্ষে। দুটোই অ্যাওয়ে ম্যাচ, বিশাল চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার বিষয় আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে ইউনাইটেড ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন কি না খেলোয়াড়েরা। নাকি আর দীর্ঘ হবে ইলিটের অপেক্ষা?