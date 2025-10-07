খেলা

রাঙাটুঙ্গির কিশোরী ফুটবলারদের জন্য কিশোর আলোর বৃত্তি

আহমাদ মুদ্দাসসের
রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির কিশোরী ফুটবলাররা

ঠাকুরগাঁও শহর থেকে রাঙাটুঙ্গি গ্রামটা বেশ দূরে। জায়গাটা ঠাকুরগাঁওয়ের রানিশংকৈল উপজেলার মধ্যে পড়েছে। এই গ্রামের মানুষের বসবাস অনেকটা রাস্তার পাশজুড়ে। এখানে অনেকেই বাস করেন সরকারি খাসজমিতে। এই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, সামান্য জায়গা বাড়িঘরের জন্য রেখে গ্রামের প্রায় পুরোটাই ধানক্ষেত। যতদূর চোখ যায়, ততদূর ধানক্ষেত ছড়িয়ে আছে। 

রাঙাটুঙ্গি গ্রামে অবশ্য এই ধানক্ষেতে দেখায় ছেদ পড়ল। আম বাগান আর লিচুর বাগান পেরিয়ে দেখা গেল বিশাল ফাঁকা এক মাঠ। এক পাশে একটা অশ্বত্থ গাছ। আরেক পাশে মাটির রাস্তা। কবরস্থানও আছে মাঠের এক পাশে। 

৭ অক্টোবর এই মাঠে দেখা গেল, হলুদ জার্সি পরে একদল কিশোরী ফুটবল প্র‍্যাকটিস করছে। সবার গায়ে কিশোর আলোর জার্সি। 

কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক এই ফুটবল একাডেমিতে উপস্থিত হয়েছেন ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালে। সঙ্গে পুরো কিশোর আলো টিম। এই কিশোরীদের জন্য একটি সুখবর নিয়ে এসেছেন তাঁরা।

রাঙাটুঙ্গির কিশোরী ফুটবলারদের বৃত্তি প্রদান করবে কিশোর আলো। এক বছর ধরে ৭০ জন অদম্য ফুটবলারের জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে। কিশোর আলো সম্পাদক অক্টোবর মাসের বৃত্তির টাকা কিশোরীদের হাতে তুলে দিলেন।  

কিশোরীদের জন্য দিনটি বিশেষ হয়ে রইল। কারণ, কিশোর আলোর সম্পাদক ঘোষণা করলেন, রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির সদস্যদের পাশে থাকবে কিশোর আলো। 

বৃত্তি প্রদান সম্পর্কে কিশোর আলো সম্পাদক আনিসুল হক বলেছেন, ‘টাকার অঙ্কের দিক থেকে এই বৃত্তি খুব বেশি কিছু নয়। কিন্তু ওদের স্বপ্ন বাংলাদেশ দলে খেলা। সেই স্বপ্নের সঙ্গী হতে চায় কিশোর আলো।

কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির কিশোরীদের সঙ্গে কেক কাটেন কিআ সম্পাদক আনিসুল হক

বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি কিশোর আলোর ১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কিশোরী খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটা হয়। সঙ্গে ছিলেন রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির পরিচালক তাজুল ইসলাম।

নারী ফুটবল দলের তারকা খেলোয়াড় স্বপ্না-সাগরিকার মতো জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চায় এই কিশোরীরা। সেই স্বপ্নের সঙ্গী হবে কিশোর আলো।

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সদস্য সাগরিকার বাড়ি এই গ্রামে। এই ফুটবল ক্লাবে খেলে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। 

শুধু স্বপ্না বা সাগরিকা না, রাঙাটুঙ্গি থেকে মোট সাতজন খেলোয়ার জাতীয় দলে খেলেছে। 

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার ফুটবল ক্লাবটি এই ধারা অব্যাহত রাখতে চায়। রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির মাঠে গিয়ে সেই ঝলকটুকুই দেখা গেল।

