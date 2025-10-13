আসছে অর্থহীনের নতুন অ্যালবাম ফিনিক্সের ডায়েরি ২—বেজবাবা সুমন

আসছে অর্থহীনের নতুন অ্যালবাম ফিনিক্সের ডায়েরি ২—বেজবাবা সুমন
প্রায় তিন বছর আগে এসেছিল জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীনের অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ১’। অ্যালবামটি বেশ আলোচনায় এলেও ভক্তদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেন এর একটি গান হঠাৎ মাঝপথে শেষ হয়ে গেল? কেনইবা সেই গানটির বাকি অংশ তখন না বলা রয়ে গেল?
অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা বেজ গিটারিস্ট ও ভোকালিস্ট সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন (বেজবাবা) নিজেই। তিনি জানান, সেই গানের না বলা কথা শেষ হবে নতুন অ্যালবামে। ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত হবে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’। এর মাধ্যমে শেষ হবে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ১’-এর সেই গানটির গল্প। শ্রোতারা ইউটিউব মিউজিক, স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, টাইডাল, কোবাজসহ সব প্রধান স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে অ্যালবামটি শুনতে পারবেন।
৭ অক্টোবর ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীন নিজেদের নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’-এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করতে একটি সংবাদ সম্মেলন করে। ‘বেজবাবা’ সুমনের সঙ্গে ব্যান্ডের ড্রামার মার্ক ডন ও গিটারের এহতেশাম আলী সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে বেজবাবা বলেন, ‘আজম খান আমাদের সংগীতে একটি নতুন ধারা বা “জনরা” দিয়ে গেছেন। কিন্তু এত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সত্যি বলতে, আমরা বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো নতুন সংগীত ঘরানা তৈরি করতে পারিনি। এবার আমরা বুক ঠুকে বলতে পারব, এটা সম্পূর্ণরূপে “অর্থহীনের” নিজস্ব ঘরানা। আমরা আমাদের এই নতুন জনরার নাম দিয়েছি “বাংলা ন্যু রক”।’
নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’-এ থাকছে আটটি নতুন গান। তবে শুধু গান দিয়ে এই অ্যালবামের চমক কিন্তু শেষ হচ্ছে না। নতুন অ্যালবাম ঘিরে নানা পরিকল্পনা রয়েছে অর্থহীনের। ভক্তদের জন্য ছোট পরিসরে একটি ‘সিক্রেট লিসেনিং সেশন আয়োজন করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর ঢাকার তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে অবস্থিত মার্সিডিজ–বেঞ্জ বাংলাদেশ-এর শোরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিক্রেট লিসেনিং পার্টি। আগত ভক্তরা ফিনিক্সের ডায়েরি ২ অ্যালবামের ‘ফিনিক্স ২’, ‘শিকারি’, ‘ক্যাকটাস’ (ফিচারিং আহনাফ সালেহীন), ‘ইচ্ছে’, ‘বেদনার চোরাবালি ২’ (ফিচারিং ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি ও বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি), ‘উন্মাদ’, ‘বৃষ্টির গান’ এবং বহুল প্রতীক্ষিত নিকৃষ্টের সিকুয়েল ‘নিকৃষ্ট ৪’—এই গানগুলোকে খুব আনন্দে স্বাগত জানিয়েছেন। এই অ্যালবামের মাধ্যমে অর্থহীন প্রথমবারের মতো নিজেদের নতুন জনরা বাংলা ন্যু মেটালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছে।
সিক্রেট লিসেনিং সেশনে শ্রোতাদের জন্য একটি দারুণ গিফট বক্স ছিল। নব্বইয়ের দশকে সিডি বা ক্যাসেট প্যাকেটের ভেতরে অ্যালবামের বিস্তারিত লেখা একটি বুকলেট থাকত। সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে এবারও সেটি তৈরি করা হয়েছে। গিফট বক্সে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি’ নামে একটি ডায়েরি গিফট আছে। এ ছাড়া রিস্ট ব্যান্ড ও টি–শার্টও থাকছে।
নতুন এই অ্যালবামের প্রথম গান ‘উন্মাদ’ ২ অক্টোবর অর্থহীনের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে। তবে ব্যান্ডের সদস্যরা জানিয়েছেন, অ্যালবামটি আগের পর্বের চেয়ে আরও বেশি তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে শ্রোতাদের সামনে হাজির হবে। এবারের সুর ও কথায় সেই ক্ষোভ আরও জোরালো হবে।
‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ অ্যালবামটি রক ব্যান্ড ওন্ড–এর ভোকালিস্ট, বেজিস্ট ও শব্দ প্রকৌশলী এ কে রাতুলকে উৎসর্গ করা হয়েছে। অ্যালবামটিতে গ্র্যামি মনোনয়নপ্রাপ্ত গিটারিস্ট ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি, স্যাক্সোফোন প্লেয়ার বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি, বেজ গিটারিস্ট বাবি লুইসসহ ‘বেজবাবা’ সুমনের ছেলে আহনাফের সঙ্গেও কোলাবরেশন করেছে অর্থহীন।
অর্থহীন নতুন এই অ্যালবামের প্রকাশ ও প্রচারণার নানা আয়োজনের শীর্ষ পৃষ্ঠপোষক মার্সিডিজ-বেঞ্জ বাংলাদেশ, সহযোগী প্রতিষ্ঠান শেল, ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স লিমিটেড, গেট সেট রক, ভার্স ইমেজিন এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হেভি মেটাল টি-শার্ট, মিউজিক ক্যাসল, এসপি রিদম, স্কাইফল, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড, কুল এক্সপোজারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।