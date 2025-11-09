গাছের চেয়ে পাতা বড়

গাছের চেয়ে পাতা বড়
গাছের চেয়ে পাতা বড়! শুনতে একটু অদ্ভুত লাগছে, তাই না? সাধারণত তো গাছই বড় হয়, পাতাগুলো হয় ছোট; কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে এমন কিছু গাছ আছে, যেগুলোর পাতাই এত বিশাল যে তোমাকে ঢেকে দিতে পারে। যেন গাছের ছায়া নয়, পাতার ছায়াতেই আশ্রয়! পৃথিবীতে সত্যিই এমন গাছ আছে, যেগুলোর পাতা গাছের চেয়ে বড়। ভাবছ, গুল মারছি? একদমই না! চলো, এই লেখায় এমন কিছু গাছ খুঁজে বের করি।
আমরা তো সচরাচর আমপাতা, জামপাতা বা বড়জোর একটি কলাপাতা দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু র্যাফিয়া পামগাছের নাম শুনেছ? এটা একধরনের তাল বা নারকেল গোত্রের গাছ। এই গাছ আফ্রিকার গরম আর ভেজা জঙ্গলে দেখা যায়। বিশেষ করে মাদাগাস্কারে। এই র্যাফিয়া পামগাছগুলো লম্বায় প্রায় ২১ মিটার বা ৬৯ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। ২১ মিটার মানে বোঝো? প্রায় একটি ছয় বা সাততলা ভবনের সমান!
কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো এর পাতা। এই গাছের পাতা লম্বায় হতে পারে ২৫ মিটার বা প্রায় ৮২ ফুট! ভাবো একবার—গাছটা যত লম্বা, তার একটি পাতা তার চেয়ে প্রায় ১৩ ফুট বেশি লম্বা! এটাই হলো উদ্ভিদরাজ্যের সবচেয়ে বড় পাতা। এই গাছের পাতা দেখতে বড় পাখির পালকের মতো। বিশাল এই পাতাগুলো স্থানীয় লোকদের অনেক কাজেও লাগে। পাতা শুকিয়ে তাঁরা শক্ত আঁশ বের করেন। সেগুলো দিয়ে তাঁরা সুন্দর ঝুড়ি, দড়ি, টুপি, মাদুর এমনকি ঘর বা কুঁড়েঘরের ছাদও তৈরি করে। একটা পাতা দিয়েই একটা ঘরের ছাদ প্রায় ঢেকে ফেলা যায়। তাহলেই বোঝো পাতাটা কত্ত বড়!
এবার চলো আফ্রিকা থেকে সোজা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলে। সেখানকার নদীতে ভেসে বেড়ায় আরেক দৈত্যাকার পাতা। এর নাম আমাজন ওয়াটার লিলি। তোমরা তো আমাদের দেশে পদ্মপাতা বা শাপলাপাতা দেখেছ, তাই না? কিন্তু এই পাতাগুলো তারচেয়ে অনেক গুণ বড়! একেকটা পাতা ১০ ফুট পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। মানে তোমার ঘরের ছাদের প্রায় একমাথা থেকে আরেক মাথা!
এই পাতাগুলো দেখতে একেকটা বিশাল গোল থালার মতো। এর চারপাশের কিনারাগুলোও আবার থালার মতো কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে বাঁকানো থাকে, যাতে সহজে পানি পাতার ওপরে উঠে আসতে না পারে। এখন হয়তো ভাবছ, এত বড় পাতা ভাসে কীভাবে? আর এত শক্তই–বা হয় কী করে? এর আসল রহস্য লুকিয়ে আছে পাতার নিচে। পাতার নিচের দিকটা দেখতে ঠিক একটা ছাতার ফ্রেমের মতো। শক্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে জাল বোনা। এই জালগুলো বাতাস আটকে রাখে। ফলে পাতা বাতাসে ভাসতে থাকে।
আচ্ছা, তোমার ওজন কত? না, প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি না। আসলে তোমার ওজন বাঁ ভর যদি ৩০ কেজি হয়, তাহলে তুমি আরাম করে ওই পাতার ওপর বসে থাকতে পারবে, পাতার কিচ্ছু হবে না! তবে পাতাটা নিয়ে একটা বিপদও আছে। এর নিচের দিকে থাকে ভীষণ তীক্ষ্ণ কাঁটা। পিরানহার মতো রাক্ষসী মাছ যাতে পাতা খেতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা। সেই কাঁটা যদি তোমার ফুটে যায়, তাহলে কিন্তু ভারি বিপদে পড়বে!
আমাজন জঙ্গলে অনেক সময় কাটানো হলো, এবার এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। চলো, এবার ব্রাজিলে যাওয়া যাক! আমাদের তালিকার শেষ গাছটার পাতাগুলো দেখতে ঠিক একেকটা সবুজ ছাতার মতো! এর নাম জায়ান্ট রাবার্ব। এই গাছগুলো ব্রাজিলের স্যাঁতসেঁতে ও ভেজা মাটিতে জন্মায়। এর একেকটা পাতা ৮ ফুট পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। মানে, তোমার আর তোমার কয়েকজন বন্ধু একটা পাতার নিচেই বৃষ্টি থেকে আরামে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে! এর ডাঁটিগুলোও হয় ভীষণ মোটা। পাতাগুলো খুব খসখসে। তবে একটা কথা খুব জরুরি! এই গাছের নাম রাবার্ব হলেও এটা কিন্তু সেই রাবার্ব নয়, যা মানুষ খায়। এই গাছটা শুধু দেখার জন্যই সুন্দর, খাওয়ার জন্য নয়!
ওপরের তিনটি গাছের কোনোটা তোমার দেখার সৌভাগ্য হলে ‘কিআ’তে লিখতে ভুলো না যেন!
সূত্র: হাউ ইট ওয়ার্কস ম্যাগাজিন ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি