স্মৃতিতে রকিব হাসান
১৯৮৫ সালের শেষ বা ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকের কথা। তারিখটা ঠিক খেয়াল নেই, তবে মনে আছে, পরীক্ষা শেষে স্কুলের ছুটি চলছিল তখন। সারা দিন বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করি, কিন্তু সন্ধ্যাটা কাটতে চায় না; কারণ, করার কিছু নেই। বিটিভি ছাড়া আর কোনো চ্যানেল ছিল না তখন, সেখানে সন্ধ্যা বা রাতে ছোটদের কোনো অনুষ্ঠান থাকে না। গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল আমার, কিন্তু বাবার চাকরির সুবাদে আমরা তখন থাকি নীলফামারীর সৈয়দপুরে, প্রত্যন্ত সেই এলাকায় পছন্দসই বই পাওয়া প্রায় অসম্ভব, দৈনিক পত্রিকাই পৌঁছায় এক দিন দেরিতে। কাজেই নিজের ছোট্ট সংগ্রহের পুরোনো বইগুলোই বারবার পড়ে সময় কাটাতে হয়। বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম একেবারে।
সামনের বাসায় থাকত আমার প্রিয় এক বন্ধু। ওর বড় ভাই ক্যাডেট কলেজে ক্লাস এইটে পড়েন; একদিন শুনলাম, তিনি ছুটিতে এসেছেন। ওই বাসায় গিয়ে দেখি, ছুটিতে আসার সময় তিনি দুটো গল্পের বই কিনে এনেছেন—নিউজপ্রিন্টে ছাপা দুটো পেপারব্যাক বই। বইয়ের চেহারাসুরত দেখে খুব যে মুগ্ধ হলাম, তা নয়; কিন্তু ভাইয়া বললেন, খুব ভালো বই, পড়ে দেখো; তাই নিয়ে এলাম একটা বই...যেহেতু পড়ার মতো আর কিছু পাচ্ছি না। বইটার নাম—মমি। ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজের পঞ্চম বই। বাসায় ফিরে নিতান্ত হেলাফেলায় পড়তে শুরু করলাম বইটা। কিছুদূর যেতেই মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। একি কাণ্ড! ছোটদের বই এত সুন্দর...এত রোমাঞ্চকর হতে পারে? পড়া শেষ হতেই আবার ছুটে গেলাম ভাইয়ার কাছে। দ্বিতীয় বইটাও নিয়ে এলাম। কিশোর ক্ল্যাসিক সিরিজের চিতা। অনুবাদ করেছেন ওই ‘তিন গোয়েন্দা’রই লেখক। দ্বিতীয়বারের মতো মুগ্ধ হলাম তাঁর লেখা পড়ে।
সেবা প্রকাশনী, ‘তিন গোয়েন্দা’ আর রকিব হাসানের সঙ্গে সে-ই আমার প্রথম পরিচয়। আমার পুরো কৈশোরই ছিল এদের নেশায় আচ্ছন্ন। এমন বহুদিন গেছে, যখন লেখাপড়া আর খেলাধুলা বাদ দিয়ে শুধু ‘তিন গোয়েন্দা’ পড়েছি। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একের পর এক ‘তিন গোয়েন্দা’র বই কিনেছি। এমনকি ঘুমের ভেতরেও স্বপ্ন দেখতাম, রকিব হাসান কোনো নতুন বই লিখছেন আর আমাকে পড়তে দিচ্ছেন পাণ্ডুলিপিটা। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।
মনে পড়ে, রহস্য পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাঁর একটা রঙিন ছবি। পরে আরেক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাঁর সাক্ষাত্কার। অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলো। তবে বাস্তবে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত ’৯৬ বা ’৯৭ সালের দিকে। তত দিনে সেবা থেকে আমার বই বেরিয়ে গেছে, রহস্য পত্রিকা আর কিশোর পত্রিকাতেও টুকটাক লেখা শুরু করেছি। বলে রাখা ভালো, আমার লেখক হওয়ার পেছনেও রকিব হাসানের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর লেখা পড়তে পড়তেই একই ধরনের কিছু লেখার শখ হয়েছিল, ফলে জন্ম নিয়েছিল অয়ন-জিমি চরিত্র দুটি। ‘তিন গোয়েন্দা’র আদলে তৈরি করা দুজন কিশোর গোয়েন্দা...যারা একই ধাঁচের রহস্য সমাধান করে।
রকিব ভাইয়ের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন-তারিখ খুব পরিষ্কার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, তাঁর সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যাবে, জানতে চেয়েছিলাম। ওখানকার ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি তো রহস্য পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, রোজই আসেন; একটু বসুন, এলেই দেখা করিয়ে দেব। রহস্য পত্রিকার কাজ হয় পাশের আরেকটা কামরায়; আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ওখানে অপেক্ষা করব, নাকি উনি এলে কেউ খবর দিয়ে যাবে? ম্যানেজার সাহেব হেঁয়ালি করে বললেন, এখানেই বসুন, উনি এলে আপনা–আপনি খবর পেয়ে যাবেন। সত্যি সত্যি তা-ই ঘটল। খানিক পরে শুনতে পেলাম, কুমিল্লার ভাষায় চড়া গলায় হইচই, পুরো অফিস যেন নড়েচড়ে উঠল তাতে। ম্যানেজার সাহেব মুচকি হেসে বললেন, ওই যে, এসে গেছেন রকিব হাসান। সব সময় একটু উঁচু গলায় কথা বলতেন তিনি। যেখানেই যেতেন, চারদিকে খবর হয়ে যেত।
যাহোক, গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। দীর্ঘ কোনো আলাপ হয়নি সেদিন। আমার কাছে রকিব ভাই শুধু জানতে চেয়েছিলেন, আমি বিশেষ কোনো সিরিজ থেকে কাহিনি অ্যাডাপ্ট করি কি না। মৌলিক লিখি শুনে একটু অবাক হয়েছিলেন, এটা মনে আছে। এরপর তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গল্প আর বিশেষ এগোয়নি। পরেও অনেক দিন একটু দূরত্ব বজায় রেখেছি, তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সাহস হয়নি। রহস্য পত্রিকায় লেখালেখির সূত্রে মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতো, একবার তিনি আমার কাছে ফিচারও চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই ধরনের লেখায় আমি অভ্যস্ত নই বলে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল—তাঁর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন বলতে এ-ই।
এই দূরত্ব ঘুচে গেল ২০০৬-০৭ সালের দিকে। ঘোচালেন তিনি নিজেই। তত দিনে রকিব ভাই সেবা ছেড়ে বাইরের বিভিন্ন প্রকাশনীতে লিখতে শুরু করেছেন। সেবায় আসা-যাওয়া অনেকটাই অনিয়মিত। মাঝেমধ্যে কপালজোরে দেখা হয়ে যায়, তখন তিনি নিজেই গল্প জুড়ে দেন। সেবা প্রকাশনীর খবরাখবর নেন, বইপত্র নিয়ে আলোচনা করেন, স্মৃতিচারণা করেন...এভাবে তিনি নিজেই কাছে টেনে নিলেন আমাকে। একপর্যায়ে ফোনেও কথা হতে শুরু করল তাঁর সঙ্গে। দেখাসাক্ষাতে দীর্ঘ বিরতি পড়ে গেলে তিনি নিজেই ফোন করেন কিংবা আমি ফোন করি। কখনো কোনো রেফারেন্সের জন্য, কখনো বইয়ের খোঁজে, আবার কখনো নিছক গল্প করার জন্য।
বলে রাখা ভালো, রকিব ভাইয়ের সঙ্গে সব আড্ডাই হতো বই বা লেখালেখিকেন্দ্রিক। প্রচণ্ড বইপাগল এক মানুষ, অন্য কিছু নিয়ে তাঁকে বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি কখনো। প্রচুর বই পড়তেন, মাথায় লেখালেখি নিয়ে নিত্যনতুন আইডিয়া ঘুরত সব সময়। কথা বলতেন অকপটে, রাখঢাক করতেন না। সেবা প্রকাশনীর বিখ্যাত বহু সিরিজের পেছনে রয়েছেন তিনি। ‘তিন গোয়েন্দা’ তো বটেই; ক্ল্যাসিক বইয়ের অনুবাদ, ওয়েস্টার্ন, শিকার কাহিনি, টারজান, ‘আলিফ লায়লা’, ‘আজব’, ‘রোমহর্ষ’, ‘গোয়েন্দা রাজু’ ইত্যাদি সিরিজের অনেকগুলোই তাঁর নিজের লেখা কিংবা তাঁর আইডিয়া থেকে শুরু করা হয়েছিল। এ ছাড়া ছায়ালেখক হিসেবে ‘মাসুদ রানা’ সিরিজের কয়েকটি বই তিনি লিখেছেন, সেই সঙ্গে সিরিজটির বিখ্যাত অনেক বইয়ের মূল কাহিনি তিনি সরবরাহ করেছেন। সারা জীবনে রচনা করেছেন ৪০০-এর বেশি বই! সংখ্যাটা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো।
রকিব হাসানের এই বিপুল লেখালেখি নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেন, মানে কাজীদার সঙ্গে। আমি জানতাম, একসময় অন্তত তিনটি ছদ্মনামে লিখছিলেন তিনি, অথচ তখন রকিব হাসান নামটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কাজীদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাহলে অন্য নামে বই ছাপানোর কারণ কী? তিনি তখন মুচকি হেসে বলেছিলেন, রকিব এত বেশি লিখছিল যে আমরা তাল মেলাতে পারছিলাম না। নাম একটাই রাখলে দেখা যেত, সারা মাসে যত বই বেরোচ্ছে, সবই রকিব হাসানের লেখা। পাঠকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই রকিব হাসানই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের নামে বইগুলো প্রকাশ করতে। নিজের ওপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর—জানতেন, অন্য নামে ছাপা হলেও বই ঠিকই চলবে এবং তা-ই ঘটেছিল।
রকিব হাসানের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল তাঁর লেখার ভাষায়। সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠিত ভাষার ভেতরেই নিজস্ব আরেকটি ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি, যা ছিল বাকি সব লেখকের চেয়ে আলাদা। সাদামাটা কাহিনিও তাঁর ভাষার গুণে হয়ে উঠত অনবদ্য। এ ছাড়া তিনি ভালোবাসতেন এক্সপেরিমেন্ট করতে। ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজেই গোয়েন্দা কাহিনির পাশাপাশি তিনি আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, হরর, এমনকি ফ্যান্টাসি ধারার কাহিনি। তাঁর লেখার গুণে সব ধরনের কাহিনিই মানিয়ে যেত ‘তিন গোয়েন্দা’য়। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বিষয়ে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন তিনি, চান লেখায় বৈচিত্র্য আনতে, যাতে পাঠক একঘেয়েমিতে আক্রান্ত না হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত সিরিজ নিয়ে কজন লেখক এমন সাহস করতে পারেন, তা ভাবনার বিষয়।
গত কয়েক বছরে যোগাযোগ অনেকটাই কমে গিয়েছিল আমাদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কম্পিউটারের সামনে বসে লিখতে পারতেন না আর। শেষবার যখন কথা হয়েছিল, এটা নিয়ে বেশ হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। লেখালেখি যাঁর জীবন, তিনি যদি লিখতেই না পারেন, কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক।
অবশেষে গত ১৫ অক্টোবর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অন্য ভুবনে পাড়ি জমিয়েছেন রকিব হাসান। আমার মতো হাজারো পাঠকের স্বপ্নের কারিগর বিদায় নিয়েছেন চিরদিনের মতো। তাঁর কলমে আর কোনো দিন তিন গোয়েন্দা নতুন কোনো রহস্য সমাধান করবে না, টারজান বেরোবে না কোনো অভিযানে কিংবা আমাদের পড়া হবে না বিখ্যাত কোনো ক্ল্যাসিক কাহিনির অনুবাদ। জীবদ্দশায় যথাযোগ্য সম্মান পাননি তিনি—আমাদের দেশের মূলধারার সাহিত্যবোদ্ধাদের চোখে অনুবাদক বা অ্যাডাপ্টেশনকারীরা চিরকালই অবহেলিত। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য, অন্তত তিন-তিনটি প্রজন্মের বাঙালিদের পাঠক বানিয়েছেন তিনি, বদলে দিয়েছেন তাদের জীবন, খুলে দিয়েছেন তাদের কল্পনার জগৎ। এমন লাখো-কোটি পাঠকের মনে বহুকাল অমর হয়ে রইবেন তিনি। তাঁর মুখেও একই ধরনের প্রশস্তির বাণী শুনেছি। আমাকে বলেছিলেন, প্রথাগত পুরস্কার বা সম্মান নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি; এ দেশের পাঠকেরা তাঁকে যে ভালোবাসা দিয়েছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। মহান একজন মানুষের মহান বাণীই বটে।
বিদায়, রকিব হাসান। আপনাকে আমরা কোনো দিন ভুলব না।