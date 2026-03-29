বনের দৈত্য বিগফুট আসলে কে
উত্তর আমেরিকার ঘন জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে যদি হঠাৎ বিশাল একটা পায়ের ছাপ দেখতে পাও, তোমার কেমন লাগবে? কিংবা গভীর রাতে যদি গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসে অদ্ভুত কোনো শব্দ, আর মনে হয় কেউ তোমাকে দেখছে? এমনই রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা এক গল্পের নাম—বিগফুট।
বিগফুটকে অনেকে ‘স্যাসকোয়াচ’ নামেও চেনে। বহু মানুষ দাবি করেছে, তারা এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখেছে। কেউ বলেছে, সে মানুষের মতো হাঁটে। কেউ বলেছে, তার চোখ জ্বলজ্বল করে অন্ধকারে। কিন্তু সত্যিই কি এমন কোনো প্রাণী আছে? নাকি এটা শুধু গল্প?
লোককথা থেকে আধুনিক রহস্য
বিগফুটের গল্প আজকের না। বহু শত বছর আগে থেকেই উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের গল্পে ‘বড় রোমশ মানুষ’-এর কথা পাওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করত, জঙ্গলে একধরনের অদ্ভুত প্রাণী থাকে। যে মানুষ নয়, আবার পুরোপুরি পশুও নয়।
১৯৫৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার এক জঙ্গলে বিশাল আকৃতির পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই ‘বিগফুট’ নামটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়, মানুষজন কৌতূহলী হয়ে ওঠে, আর ধীরে ধীরে এই রহস্য ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে।
এরপর শুরু হয় খোঁজ। অনেক অভিযাত্রী, গবেষক, এমনকি সাধারণ মানুষও জঙ্গলে গিয়ে বিগফুটের প্রমাণ খুঁজতে থাকে। কেউ ক্যামেরা নিয়ে যায়, কেউ পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়ায়, আবার কেউ রাতভর অপেক্ষা করে, যদি একবার দেখা মেলে সেই রহস্যময় প্রাণীর।
১৯৬৭ সালে একটি ভিডিও তোলা হয়, যেটা আজও বিগফুট রহস্যের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়। প্যাটারসন-গিমলিন ফিল্ম। ভিডিওতে দেখা যায়, এক রোমশ প্রাণী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকেই বিশ্বাস করে, এটাই বিগফুট। আবার অনেকে বলে, এটা মানুষের সাজানো নাটক।
প্রমাণ, নাকি প্রতারণা?
বছরের পর বছর ধরে বিগফুটের ‘প্রমাণ’ হিসেবে অনেক কিছু সামনে এসেছে।
জঙ্গলে পাওয়া গেছে বিশাল পায়ের ছাপ, যেগুলো মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে অনেক বড়। কেউ কেউ বলেছে, তারা অদ্ভুত শব্দ শুনেছে, যেন কোনো বিশাল প্রাণী গাছের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। আবার মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে অজানা রোম বা ডিএনএ নমুনা।
কিন্তু সমস্যা হলো, এই প্রমাণগুলোর কোনোটি এখনো নিশ্চিতভাবে সত্য প্রমাণিত হয়নি।
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পায়ের ছাপ আসলে মানুষ বানিয়েছে। কাঠ বা প্লাস্টিক দিয়ে বড় পা তৈরি করে মাটিতে চাপ দিয়ে এমন ছাপ তৈরি করা সম্ভব। আবার অনেক সময় দূর থেকে তোলা ঝাপসা ভিডিওতে ভালুক বা অন্য কোনো প্রাণীকে ভুল করে বিগফুট মনে হয়েছে।
বিজ্ঞানীরা বলেন, যদি সত্যিই এমন বড় কোনো প্রাণী জঙ্গলে থাকত, তাহলে তার হাড়, মৃতদেহ বা স্পষ্ট ডিএনএ নমুনা এত দিনে পাওয়া যেত। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এমন কিছুই পাওয়া যায়নি, যা বিগফুটের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে।
তবু রহস্যটা এখানেই, এত মানুষ কেন একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলে?
অজানার প্রতি মানুষের টান
বিগফুটের গল্প শুধু একটা প্রাণীর গল্প না। এটা মানুষের কল্পনা, ভয় আর কৌতূহলের গল্প।
আমরা সবাই অজানাকে নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি। জঙ্গলের অন্ধকার, অচেনা শব্দ, একা থাকার অনুভূতি। এসব আমাদের মনে ভয় তৈরি করে। আর সেই ভয় থেকেই জন্ম নেয় গল্প।
অনেক সময় মানুষ এমন কিছু দেখে বা শোনে, যেটা সে ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তখন সে নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা বানিয়ে নেয়। এই ব্যাখ্যাগুলোই ধীরে ধীরে গল্প হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।
মিডিয়াও এখানে বড় ভূমিকা রাখে। সিনেমা, টিভি শো, ইউটিউব ভিডিও—সব জায়গায় বিগফুটকে নিয়ে গল্প তৈরি হয়। এতে করে নতুন প্রজন্মও এই রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
আরেকটা বিষয় হলো, রহস্য মানুষকে টানে। যদি সব প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো পৃথিবী এতটা রোমাঞ্চকর লাগত না। বিগফুট সেই অজানারই একটা প্রতীক, যা আমাদের কল্পনাকে জীবিত রাখে।
কেউ হয়তো সত্যিই বিশ্বাস করে, জঙ্গলের গভীরে কোথাও বিগফুট লুকিয়ে আছে। আবার কেউ এটাকে নিছক গল্প মনে করে। কিন্তু সত্যি যাই হোক, এই রহস্য আজও শেষ হয়নি।