তালশাঁস আসলে কার খাবার
গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তার পাশে কচি তাল বিক্রি হতে দেখেছ নিশ্চয়ই। বিক্রেতা দা দিয়ে তালের খোসা ছাড়িয়ে দেন। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সাদা, নরম, জেলির মতো একটা জিনিস। তুমি হয়তো শুধু মিষ্টি স্বাদটাই খেয়াল করেছ। কিন্তু এই জেলি আসলে গাছের জীবনের একটা গোপন অধ্যায়।
তালগাছে ফল ধরে, ফলের ভেতর বীজ তৈরি হয়। কিন্তু বীজ তো একা একা বড় হতে পারে না। তার দরকার খাবার, ঠিক যেমন সদ্যোজাত কোনো প্রাণীর দরকার হয় পুষ্টি। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এই খাবারের নাম ‘এন্ডোস্পার্ম’। কচি তালের ভেতরের ওই জেলিকে বলে এন্ডোস্পার্ম। এটা তৈরি হয় বীজের চারপাশে, যাতে ভ্রূণ অঙ্কুরিত হওয়ার আগে থেকেই খাবারের মজুত পেয়ে যায়।
মজার ব্যাপার হলো, এই জেলি সব সময় এক রকম থাকে না। তাল যখন একদম কচি, তখন এই এন্ডোস্পার্ম থাকে তরল, অনেকটা পানির মতো। দিন যত গড়ায়, সেই তরল ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে। প্রথমে হয় নরম জেলি, যেটা তুমি চামচ দিয়ে তুলে খাও। আরও কিছুদিন পর সেটা শক্ত হয়ে যায়, তখন আর খাওয়া যায় না। শেষমেশ তাল পেকে গেলে ভেতরের সেই এন্ডোস্পার্ম রূপান্তরিত হয় শক্ত বীজে। তখন এর কাজ শেষ। কারণ, তত দিনে বীজ নিজের খাদ্যভান্ডার তৈরি করে ফেলেছে, আর অপেক্ষা করছে মাটিতে পড়ার জন্য।
তুমি ভাবতে পারো, একটা জেলির টুকরার মধ্যে এত বড় গল্প কীভাবে লুকিয়ে থাকে? আসলে প্রকৃতির প্রায় প্রতিটা বীজেই এ ব্যবস্থা কাজ করে, শুধু চেহারা বদলায়। ধানের দানার ভেতরের সাদা অংশটাও এন্ডোস্পার্ম। ডাবের পানি আর নরম শাঁসও একই নীতিতে তৈরি। ডাবের পানি খেতে খেতে তুমি হয়তো কখনো ভাবোনি যে এটাও একটা ভ্রূণের জন্য জমানো খাবার। তালশাঁস শুধু একটু ব্যতিক্রম; কারণ, এর তরল থেকে জেলি হয়ে ওঠার পর্যায়টা এত স্পষ্ট, এত সহজে চোখে পড়ে যে তুমি চাইলে হাতে নিয়ে সেই বদল অনুভব করতে পারো।
গ্রামের দিকে অনেকেই জানে, কোন তাল থেকে ভালো শাঁস পাওয়া যাবে আর কোনটা থেকে যাবে না। তারা তাল নেড়েচেড়ে, ঝাঁকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ভেতরে পানি কতটা, নাকি জমে গেছে ইতিমধ্যে। এই অভিজ্ঞতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছে, বইয়ে লেখা না থাকলেও। একজন কৃষক বা গ্রামের বৃদ্ধ হয়তো জীববিজ্ঞানের পরিভাষা জানেন না, কিন্তু তাল কখন ‘কচি’, কখন ‘মাঝারি’, কখন ‘পাকা’— এই পার্থক্য তাঁর হাতের স্পর্শেই ধরা পড়ে।
আরেকটা প্রশ্ন তোমার মনে আসতেই পারে। এই জেলি কেন এত নরম আর পিচ্ছিল? কারণ, ভ্রূণের কোষগুলো তখনো দুর্বল, শক্ত কাঠামো তৈরি হয়নি। প্রকৃতি তাই ভ্রূণের খাবারটাকে এমনভাবে রাখে, যাতে বীজের ভেতরের ছোট্ট প্রাণটা সহজেই সেটা শুষে নিতে পারে, কোনো বাধা ছাড়াই। যত দিন যায়, ভ্রূণ শক্তি পেতে থাকে, আর জেলি তার তারল্য হারিয়ে ধীরে ধীরে বীজের অংশ হয়ে যায়। এক অর্থে এটা একটা লেনদেন। জেলি নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দেয়, বিনিময়ে জন্ম নেয় সম্ভাবনাময় একটা নতুন গাছ।
পরেরবার যখন রাস্তার ধারে তালশাঁস খেতে বসবে, একটু থেমে ভেবে দেখো। যে জেলিটা তুমি চামচে তুলছ, সেটা আসলে একটা ভবিষ্যৎ তালগাছের প্রথম খাবার ছিল। তুমি হয়তো সেই ভবিষ্যৎকেই খেয়ে ফেলছ, আর গাছও এতে অখুশি নয়। তোমাকে তালশাঁস খেতে নিষেধ করা হচ্ছে না। তবে প্রকৃতিতে যত বীজ তৈরি হয়, সব টিকে থাকে না। এদের টিকে থাকাটা খুব জরুরি। এ জন্য আমাদের তালগাছ রক্ষায় সচেতন হতে হবে।