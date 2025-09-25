প্রতিদিন কয়টি কলা খাওয়া ভালো

প্রতিদিন কয়টি কলা খাওয়া ভালো
কলাকে সর্বগুণসম্পন্ন ফল বললে ভুল হবে না। কলা শুধু সুস্বাদু আর সহজলভ্য নয়, এটি ফাইবার, প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ পদার্থে ভরপুর। পাশাপাশি কলার রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা। এমন উপকারী ফল প্রতিদিন খেলে দেহে নানা পরিবর্তন ঘটে। যেমন দেহের শক্তি বাড়ে, হজমশক্তি ভালো হয়, রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে, অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট বাড়ায়, খেলাধুলায় ভালো করা যায়, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে, ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে, ঘুম ভালো হয়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, মানসিক স্বাস্থ্যও থাকে ভালো।
ভাবতে পারো, এত এত গুণসম্পন্ন কলা একসঙ্গে ৫-৭টা খেয়ে নিলেই হয়। কিন্তু অনেক গুণ আছে বলেই এক দিনে অনেক বেশি কলা খাওয়া ঠিক নয়। তাহলে প্রতিদিন কয়টা কলা খাওয়া যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। সে জন্য জানতে হবে, একটা কলায় কী কী পুষ্টিগুণ থাকে:
একটি মাঝারি আকারের কলায় যা থাকে
ক্যালরি: ১১৩
প্রোটিন: ১ গ্রাম
চর্বি: প্রায় নেই বললেই চলে
কার্বোহাইড্রেট: ২৬ গ্রাম
ফাইবার: ২ গ্রাম
চিনি: ১৮ গ্রাম
ম্যাগনেশিয়াম: ৩২ মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম: ৩৭৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৬: ০.২৪ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি: ১৪ মিলিগ্রাম
এখানে কলার পুষ্টিগুণের একটা মোটামুটি হিসাব দেখানো হয়েছে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কলা যত পাকে, এর ভেতরের শর্করা তত ভেঙে চিনি হয়ে যায়। ফলে বেশি পাকা কলা তুলনামূলক মিষ্টি লাগে।
তাহলে প্রতিদিন কয়টি কলা খাওয়া যাবে? আসলে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ১০ জনের মধ্যে ১ জন নিয়মিত পর্যাপ্ত ফল বা সবজি খান। প্রতিদিন দুটি কলা খেলে দৈনিক ফলের চাহিদার বড় একটা অংশ পূরণ হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন ১-২টি কলা স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া যায়। আর যারা নিয়মিত ব্যায়াম বা খেলাধুলা করে, তারা ২-৩টি কলা খেতে পারে।
তবে কিছু ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। যেমন, টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের বেশি কলা খাওয়া উচিত নয়। কারণ, কলায় থাকা শর্করা রক্তে গ্লুকোজ হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার দীর্ঘদিন যাঁরা কিডনির সমস্যায় ভুগেছেন, তাঁদের জন্যও কলা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ, অতিরিক্ত পটাশিয়াম শরীরে জমে গেলে হার্টে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়া কলায় অনেকের অ্যালার্জি থাকে। যাঁদের এই অ্যালার্জি আছে, তাঁরা কলা খেলেই ত্বক চুলকায়, শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। এমন সমস্যা থাকলেও কলা খেতে হবে হিসাব করে।
কলা কখন খাওয়ার ভালো, সকাল না বিকেল
কলা খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যেকোনো সময় কলা খাওয়া যেতে পারে। তবে কলায় খেলে যেহেতু দ্রুত শক্তি বাড়ে, তাই অনেকে সকালের নাশতায় বা ব্যায়ামের আগে কলা খেতে পছন্দ করেন। আবার বিকেলে ক্ষুধা পেলে কলা খেলে রাতের খাবার পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। তবে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে কলার সঙ্গে প্রোটিন বা স্বাস্থ্যকর চর্বি খাওয়াই ভালো। কলার সঙ্গে দই, বাদাম বা চিজ খেতে পারো।
সূত্র: ভেরি ওয়েলথ হেলথ ডটকম