ভাষার অজানা ১০
পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। কোনো ভাষায় কথা বলে কোটি কোটি মানুষ। আবার কোনো ভাষায় কথা বলে একজন বা দুজন। ভাষার মাসে চলো জেনে নিই, ভাষা নিয়ে বিচিত্র কিছু তথ্য।
১. বিপন্ন ভাষা ও বিলুপ্তি
ইউনেস্কোর তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে বেশ কিছু ভাষা রয়েছে যেগুলোর মাত্র একজন বক্তা জীবিত আছেন (যেমন চানা বা তিনিগুয়া)। তবে এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে প্রতি দুই সপ্তাহে পৃথিবী থেকে একটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী শতাব্দীর মধ্যে এখনকার প্রায় সাত হাজার ভাষার অর্ধেকের বেশি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
২. চীনা ভাষার বর্ণমালা
চীনা ভাষায় ৫০ হাজারের বেশি ক্যারেক্টার বা লিপি রয়েছে। তবে একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজ বা সংবাদপত্র পড়ার জন্য মাত্র দুই থেকে তিন হাজার ক্যারেক্টার জানা থাকলেই চলে।
৩. অনুবাদের রেকর্ড
বই: সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত বইয়ের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে কার্লো কোলোত্তির লেখা 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব পিনোকিও' (এটি ৩০০-এর বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে)।
লেখক: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত লেখক হলেন আগাথা ক্রিস্টি (প্রায় ১০৩টির বেশি ভাষা)।
দলিল: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত নথি হলো জাতিসংঘের 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'। ১৯৪৮ সালে গৃহীত এই দলিলটি বর্তমানে ৫০০-এর বেশি ভাষায় অনূদিত।
৪. বহুভাষী মানুষ
গিনেস রেকর্ড অনুযায়ী ৪২টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন কানাডার পাওয়েল আলেকজান্ডার জানুলাস। তবে বর্তমানে এই রেকর্ড অনেকের কাছেই বিস্ময়কর, কারণ অনেকে এর চেয়েও বেশি ভাষা চর্চা করেন।
৫. ধ্বনি অনুকরণকারী শব্দ
একই আওয়াজ বিভিন্ন ভাষায় ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন কুকুরের ডাক:
ইংরেজি: উফ উফ (Woof Woof)
রুশ: গাফ গাফ (Gav Gav)
ফরাসি: ওয়াফ ওয়াফ (Ouaf Ouaf)
পর্তুগিজ: আও আও (Au Au)
বাংলা: ঘেউ ঘেউ
৬. আকাশপথের ভাষা
আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে বৈমানিক এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের জন্য আবশ্যিক ভাষা হলো ইংরেজি। একে 'এভিয়েশন ইংলিশ' বলা হয়।
৭. নতুন শব্দের সংযোজন
গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ মনিটরের তথ্য মতে, প্রতি বছর হাজার হাজার নতুন শব্দ তৈরি হয়। গড়ে প্রায় ১,০০০-এর মতো নতুন শব্দ প্রতি বছর অভিধানে জায়গা করে নেয়।
৮. শব্দ উদ্ভাবক (Neologist)
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংরেজি ভাষায় প্রায় ১,৭০০ নতুন শব্দ যোগ করেছিলেন। যেমন: Critic, Lonely, Hint। অন্যদিকে, জন মিল্টনও ইংরেজি ভাষায় অনেক নতুন শব্দ যোগ করেছেন (যেমন: Fragrance, Lovelorn, Pandemonium)। তবে সংখ্যার বিচারে শেক্সপিয়ারকেই সাধারণত শীর্ষে রাখা হয়।
৯. অদ্ভুত ব্যাকরণ
পাপুয়া নিউ গিনির একটি ভাষা রোটোকাস। পৃথিবীর সবচেয়ে কম বর্ণমালা রয়েছে এই ভাষায়। রোটোকাস ভাষার বর্ণমালা গঠিত মাত্র ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ৬টি স্বরবর্ণ দিয়ে। ককেশাস অঞ্চলের কিছু ভাষাতেও বর্ণমালার সংখ্যা আশিটির একটু বেশি।
স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মানুষ কথা বলে সিলবো গোমেরো ভাষায়। এটি কোনো লিখিত বা উচ্চারিত ভাষা নয়, বরং এটি একটি 'শিস' (Whistle) দেওয়া ভাষা। পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংকেত পাঠাতে এই শিস ব্যবহার করা হয়।
১০. সবচেয়ে বড় ও ছোট শব্দ
সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা ১০-১৫টি শব্দ মিলে একটি লম্বা শব্দ তৈরি করে। এমনকি একটি শব্দ দিয়ে পুরো একটি অনুচ্ছেদ লিখে ফেলা সম্ভব।
১১. জটিল সামাজিক ব্যাকরণ
জাপানি ভাষায় কথা বলার সময় বক্তা কার সঙ্গে কথা বলছে তার ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ ও সম্বোধন সম্পূর্ণ বদলে যায়। এটি পৃথিবীর অন্যতম জটিল সামাজিক ব্যাকরণ।
১২ কৃত্রিম ভাষা
মানুষ কেবল প্রাকৃতিক ভাষাই ব্যবহার করে না, বরং শখের বশে কিংবা চলচ্চিত্রের জন্য ভাষাও তৈরি করে। যেমন: এস্পেরান্তো (Esperanto) হলো পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কৃত্রিম ভাষা। এছাড়া জনপ্রিয় সিরিজ গেম অব থ্রোনস-এর জন্য ডোথরাকি (Dothraki) এবং স্টার ট্রেক-এর জন্য ক্লিংগন (Klingon) ভাষা তৈরি করা হয়েছে, যা এখন অনেক মানুষ শিখছে।