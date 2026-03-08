উইকিপিডিয়ার মজার তথ্য

উইকিপিডিয়ার মজার তথ্য
কিছু তথ্য বেশ অদ্ভুত
অদ্ভুত বা আজগুবি শিরোনামের ডিলিট করা আর্টিকেলগুলোর একটা তালিকা রাখে উইকিপিডিয়া। একে বলে DAFT। এগুলো এতই হাস্যকর যে ওয়েবসাইটে রাখা সম্ভব নয়। যেমন জিনিয়াসের ডায়রিয়া, নাক ঝাড়া ও জামা পরার গাইড কিংবা জেলিফিশের কামড় খাওয়া বিখ্যাত ব্যক্তিরা।
পথ দেখিয়েছিল পুডলরা
উইকিপিডিয়ার একদম শুরুর দিকের একটি আর্টিকেল ছিল, কোঁকড়ানো লোমের পুডল কুকুর নিয়ে। সেখানে শুধু এক লাইন লেখা ছিল, ‘এমন এক কুকুর, যা দিয়ে বাকি সব কুকুরকে মাপা হয়।’ এখন অবশ্য সেই পেজ অনেক বড়। সেখানে পুডলের বিভিন্ন রং, জাত ও বিস্তারিত ইতিহাস আছে।
সেরা উইকিপিডিয়ান
যুক্তরাষ্ট্রের স্টিভেন প্রুইট উইকিপিডিয়ার সেরা এডিটর। অনলাইনে তাঁর নাম ‘Ser Amantio di Nicolao’। ৪১ বছর বয়সী এই ব্যক্তি ইংরেজি সাইটে একাই ৬০ লাখের বেশি এডিট করেছেন। আর একেবারে শূন্য থেকে নিজেই লিখেছেন ৩৩ হাজারের বেশি আর্টিকেল।
