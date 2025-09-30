আরও

সেপ্টেম্বর মাসে যাদের জন্মদিন

কিআ প্রতিবেদক
জন্মদিনএআই দিয়ে তৈরি
তোমাদের অনেকের জন্মদিন সেপ্টেম্বর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

এ মাসে যাদের জন্মদিন—

২ সেপ্টেম্বর

নুহা

চতুর্থ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন হাজী আশ্রাফ আলী স্কুল, ঢাকা

৩ সেপ্টেম্বর

তাসমি সোহা

ষষ্ঠ শ্রেণি, আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ফরিদপুর

৫ সেপ্টেম্বর

ইয়াছা মাকনুন লামিয়া

রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর

৬ সেপ্টেম্বর

জান্নাতুল মাওয়া

দশম শ্রেণি, মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদ

আরও পড়ুন

কচ্ছপের নাচ থেকে গবেষকেরা বের করেছেন দিকনির্ণয়ের রহস্য

৮ সেপ্টেম্বর

মিথিলা

নবম শ্রেণি, পৌর বালিকা বিদ্যানিকেতন, ফেনী

৯ সেপ্টেম্বর

জেরিন মাশিয়াত

নওগাঁ সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল, নওগাঁ

১১ সেপ্টেম্বর

মো. নিরব রেজা

অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

১২ সেপ্টেম্বর

সুমাইয়া তাবাসসুম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরও পড়ুন

কিছু দেশে প্রাণীরা কেন রঙিন, কিছু দেশে কেন সাদাকালো

১৩ সেপ্টেম্বর

রেদুয়ান ইসলাম রুমান

অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়

১৬ সেপ্টেম্বর

শাফায়েত মাহমুদ

অষ্টম শ্রেণি, কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, কুমিল্লা

১৭ সেপ্টেম্বর

সুমাইয়া আমিন

সপ্তম শ্রেণি, নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

আরও পড়ুন

শুভ জন্মদিন, ডেভিড অ্যাটেনবরো!

২৪ সেপ্টেম্বর

জেরিন তাসনিম

অষ্টম শ্রেণি, ভেড়ামারা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ভেড়ামারা

২৬ সেপ্টেম্বর

আরশাদ ধীমান কবীর

চতুর্থ শ্রেণি, আনন্দপাঠ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

২৭ সেপ্টেম্বর

রাইয়ান নূর চৌধুরী

পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

আরও পড়ুন

আগস্ট মাসে যাদের জন্মদিন

আরও থেকে আরও পড়ুন