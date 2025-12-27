যে ভিডিও গেম খেললে শিশুদের বিজ্ঞানে দক্ষতা বাড়বে

যে ভিডিও গেম খেললে শিশুদের বিজ্ঞানে দক্ষতা বাড়বে
ভিডিও গেম খেললে নাকি পড়াশোনা লাটে ওঠে? এই ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিল একটি গেম। কুকিজ নামের এক অসুস্থ বিড়ালকে বাঁচাতে গিয়েই শিশুরা শিখে ফেলছে বিজ্ঞানের জটিল সব সূত্র। কী সেই গেমের নাম?
গেম খেলতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু সমস্যা হলো, গেম খেলতে বসলেই মা-বাবার বকুনি থেকে বাঁচার উপায় নেই! তবে এবার তোমার হাতে একটা দারুণ যুক্তি চলে এসেছে। তুমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, ‘মা, আমি তো খেলছি না, বিজ্ঞান শিখছি!’
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়ার গবেষকেরা ঠিক এমনটাই প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ছোটদের জন্য এমন এক ভিডিও গেম বানিয়েছেন, যেটা খেললে শুধু মজাই হবে না, সঙ্গে শেখা হয়ে যাবে শরীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং জটিল সব বৈজ্ঞানিক যুক্তি।
গেমটার নাম ভার্চুয়াল ভেট (Virtual Vet)। গবেষক আর ডিজাইনারদের একটি দল দীর্ঘ সাত বছর ধরে গবেষণা করে এই গেমটি বানিয়েছেন। গেমের গল্পটাও ভারি মজার। এখানে তুমি একজন পশুচিকিৎসকের সহকারী। তোমার সামনে দুটো বিড়াল থাকবে। একটির নাম ক্রিম, অন্যটির নাম কুকিজ। ক্রিম বেশ চনমনে, সারা দিন লাফালাফি করে। কিন্তু কুকিজ বেচারা নড়তেই চায় না, সে বেশ মোটা এবং অসুস্থ।
এখন তোমার কাজ হলো গোয়েন্দাগিরি করা। তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কুকিজের আসলে কী হয়েছে এবং কীভাবে তাকে সুস্থ করা যায়।
স্কুলের বইয়ে যেমন পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে হয়, এই গেমে কিন্তু তা নয়। গবেষক জর্জিয়া হজেস বলছেন, এখানে তোমাকে তথ্য জোগাড় করতে হবে। কুকিজের শরীরের নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে তোমাকে বুঝতে হবে সমস্যাটা কোথায়।
মজার ব্যাপার হলো, বিজ্ঞান শেখার আগে অঙ্ক আর ভাষা ভালো জানা দরকার। তাই এই গেমে তোমাকে আগে ডেটা বা তথ্য বিশ্লেষণ করা শিখতে হবে, তারপর তুমি বিজ্ঞানের গভীরে ঢুকতে পারবে।
গবেষকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যেসব শিক্ষার্থী ক্লাসে সাধারণ পদ্ধতিতে পড়েছে, তাদের চেয়ে যারা এই ভার্চুয়াল ভেট গেমটি খেলেছে, তারা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়েছে! কেন জানো? কারণ ক্লাসের পড়া অনেক সময় বোরিং লাগে। কিন্তু গেমে শিশুরা কুকিজ আর ক্রিমের মায়ায় পড়ে যায়। তারা কুকিজকে সুস্থ করতে চায়। আর এই গল্পের টানেই তারা কঠিন কঠিন সব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাসতে হাসতে শিখে ফেলে।
এখন তুমি ভাবতে পারো, গেম যখন আছে, তাহলে কি আর শিক্ষকের দরকার হবে না? এমনটা ভাবলে বলতে হচ্ছে, তুমি ভুল ভাবছ! এই গেমে ৬টি লেভেল আছে। তুমি যদি কোনো ভুল করো, গেম তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফিডব্যাক দেবে। আর তোমার টিচারও মনিটরে দেখতে পাবেন তুমি কোথায় আটকাচ্ছ। তখন তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ, গেম তোমাকে শেখাবে, আর টিচার তোমাকে পথ দেখাবেন।
তবে এখানে সতর্ক করে দেওয়া ভালো যে, বিজ্ঞান শেখার জন্য শুধু এই নির্দিষ্ট গেমটাই খেলতে হবে। তুমি যদি প্লে স্টোর থেকে পাবজি বা ফ্রি ফায়ারের মতো গেম নামিয়ে সারাদিন খেল, তাতে কিন্তু বিজ্ঞান শিখতে পারবে না। তাই সাবধান! এই সুযোগে বড়দের বোকা বানিয়ে আবার সারাদিন গেম খেলো না যেন!
সূত্র: সায়েন্স এডুকেশন জার্নাল ও ফিউচারিটি ডটকম