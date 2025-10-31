বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ক্রিকেটার কারা

বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ক্রিকেটার কারা
ছোটবেলায় নিশ্চয় একটি প্রবাদ বাক্য শুনেছো, ‘নিজে যারে বড় বলে, বড় সে নয়। লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।’ তবে আকৃতিতে যারা বড় তারা অবশ্য নিজেকে বড় দাবিই করতে পারেন। ক্রিকেট মাঠে লম্বায় ছাড়িয়ে যাওয়া কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়েই আজকের লেখা।
মোহাম্মদ ইরফান—পাকিস্তান
৭ ফুট ১ ইঞ্চি
বাঁহাতি ফাস্ট বোলার
মোহাম্মদ ইরফানকে বল করতে দেখলে মনে হতো কেউ যেন দ্বিতীয় তলা থেকে বল ছুড়ে দিচ্ছে। ইরফানের বাউন্স সামলাতে গিয়ে নাকানি চুবানি খেতে হয়েছে ব্যাটসম্যানদের। তাঁর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল ‘টাওয়ার অব ক্রিকেট’। কিন্তু লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চোট। যে কারণে লম্বা খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারটা খুব একটা লম্বা করতে পারেননি পাকিস্তানের এই ফাস্ট বোলার।
মার্কো ইয়ানসেন—দক্ষিণ আফ্রিকা
৬ ফুট ১০ ইঞ্চি
বাঁহাতি ফাস্ট বোলার
বর্তমান সময়ের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড়ের তালিকা করা হলে সেখানে নাম থাকবে মার্কো ইয়ানসেনের। তরুণ পেস বোলিং অলরাউন্ডার শুধু বল হাতে নন, ব্যাট হাতেও বেশ কার্যকরী। শেষদিকে দুই–একটা বড় শটের দরকার হলে সহজেই সেটা এনে দিতে পারেন দলকে। বল হাতে প্রায় দেড় শ উইকেট নেওয়া ইয়ানসেন বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা দলের চালিকা শক্তি। চোটে না পড়লে ২৫ বছর বয়সী ইয়ানসেনের ক্যারিয়ারটা লম্বা হতে চলেছে, এ নিয়ে কোনো আশঙ্কা নেই।
জোয়েল গার্নার—ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৬ ফুট ৮ ইঞ্চি
ডানহাতি ফাস্ট বোলার
ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্ণযুগে এই গার্নারের নাম ছিল ‘বিগ বার্ড’। যে গতিতে ব্যাটসম্যানদের বাউন্সার দিতেন, ঠিক একই গতিতে ছুড়ে মারতেন ইয়র্কারও। আশির দশকের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলারদের একজন ছিলেন জোয়েল গার্নার। ৫৮ টেস্টে ২৫৯ উইকেটই তার প্রমাণ। এক দিনের ক্রিকেটেও তাঁর রেকর্ড চমৎকার। ৯৮ ওয়ানডেতে নিয়েছেন ১৪৬ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জিতেছেন ১৯৭৯ বিশ্বকাপ, রানার্স-আপ হয়েছেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপে।
কাইল জেমিসন—নিউজিল্যান্ড
৬ ফুট ৮ ইঞ্চি
ডানহাতি ফাস্ট বোলার
৩০ বছর বয়সী ডান হাতি ফাস্ট বোলার নিউজিল্যান্ডের পেস আক্রমণের অন্যতম বড় অস্ত্র। টিম সাউদি-ট্রেন্ট বোল্টের পর টেস্ট ক্রিকেটে জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন জেমিসন। তাঁর হাতে দায়িত্ব দিয়ে যে ভুল কিছু করেনি কিউইরা, সে প্রমাণ দিয়েছেন বল হাতে। মাত্র ১৪ টেস্ট ম্যাচেই তুলে নিয়েছেন ৮৪টি উইকেট। তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ওপর ভর করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড।
স্যার কার্টলি অ্যামব্রোস—ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৬ ফুট ৭ ইঞ্চি
ডানহাতি ফাস্ট বোলার
ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্ণযুগের আরেক বিখ্যাত বোলার ছিলেন স্যার কার্টলি অ্যাব্রোস। যেমন ছিল তাঁর উচ্চতা, তেমন ছিল তাঁর গতি। কিংবদন্তি এই ফাস্ট বোলারের বোলিংয়ের মুখোমুখি হতে ভয় পেতেন অনেক ব্যাটসম্যান। ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার কার্টলি অ্যামব্রোস ৯৮ টেস্টে নিয়েছেন ৪০৫ উইকেট। আর ওয়ানডে ক্রিকেটে তাঁর রয়েছে ১৭৬ ম্যাচে ২০৩ উইকেট।
জেসন হোল্ডার—ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৬ ফুট ৭ ইঞ্চি
ডানহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্ণযুগ শেষ হলেও তাদের লম্বা ক্রিকেটারদের তালিকা শেষ হয়নি। এই তালিকায় আছে বাংলাদেশে খেলতে আসা জেসন হোল্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ক এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নিয়মিত মুখ। হোল্ডার বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও সমান কার্যকরী।