বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণীগুলোকে কেন আফ্রিকায় দেখা যায়

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণীগুলোকে কেন আফ্রিকায় দেখা যায়
ইউরোপ বা আমেরিকার বনে বড়জোর কিছু ভাল্লুক ও নেকড়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ার বনে আছে অদ্ভুতদর্শন কিছু ক্যাঙ্গারু। বাংলাদেশে আছে বেঙ্গল টাইগার। কিন্তু আকারের দিক দিয়ে আফ্রিকার প্রাণীদের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো মহাদেশের প্রাণীর তুলনা হয় না।
পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে লম্বা আর সবচেয়ে ভারী সব প্রাণীর ঠিকানা যেন আফ্রিকা মহাদেশ। কিন্তু কেন? অন্য দেশে কেন বড় প্রাণী নেই? চলো, এর পেছনের বিজ্ঞান ও ইতিহাসটা একটু জানি।
ভেবে দেখো, আফ্রিকায় কী নেই? সবচেয়ে বড় ডাঙার প্রাণী আফ্রিকান বুশ এলিফ্যান্ট বা হাতি। ওখানে সবচেয়ে বড় পাখি উটপাখিও আফ্রিকায়। সবচেয়ে বড় প্রাইমেট ইস্টার্ন গরিলা ওই দেশে। এমনকি সবচেয়ে লম্বা প্রাণী জিরাফও আছে আফ্রিকায়। এ ছাড়া গন্ডার ও জলহস্তীর মতো প্রাণী তো আছেই। এগুলোর ওজন অনায়াসেই এক হাজার কেজির বেশি হবে।
আজ আমরা আফ্রিকাকে বড় প্রাণীদের দেশ ভাবছি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, একসময় সব মহাদেশেই এমন বিশাল সব প্রাণী ছিল।
প্রায় ১০ কোটি বছর আগে আর্জেন্টিনায় ঘুরে বেড়াত প্যাটাগোটিটান মেয়রাম নামের এক বিশাল ডাইনোসর। একে সর্বকালের সবচেয়ে বড় স্থলচর প্রাণী বিবেচনা করা হয়। আবার মাত্র এক হাজার বছর আগেও মাদাগাস্কারে ছিল এলিফ্যান্ট বার্ড নামের বিশাল সব পাখি।
কিন্তু ওরা সবাই হারিয়ে গেছে। টিকে আছে শুধু আফ্রিকার এই আধুনিক দৈত্যাকার প্রাণীগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এসব প্রাণী হারিয়ে গেল? এর জন্য দায়ী কে বা কারা?
বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর মূল কারণ হলো মানুষ এবং মানুষের শিকারের ধরন। কোয়াটারনারি যুগের শেষের দিকে যখন মানুষ শিকারি হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠল, তখন তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বড় বড় প্রাণী শিকার করে তাদের বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।
প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের প্রাণীরা কীভাবে রক্ষা পেল? এখানেই রয়েছে টিকে থাকার দৌড়ের ম্যাজিক।
আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান শিকারি হয়ে উঠছিল, তখন আফ্রিকার এই বড় প্রাণীরাও তাদের চোখের সামনেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। মানে, মানুষ যখন কাঁচা হাতে পাথর ছুড়তে শিখল, প্রাণীরা তখন একটু সাবধান হলো। মানুষ যখন বর্শা বানাল, প্রাণীরা তখন আরও দূরে সরে গেল। অর্থাৎ আফ্রিকার প্রাণীরা লাখ লাখ বছর ধরে মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার কৌশল রপ্ত করার সময় পেয়েছিল। ওরা মানুষের স্বভাব বুঝতে পেরেছিল। এটাও বুঝে গিয়েছিল যে মানুষ নামের এই দুই পেয়ে প্রাণী থেকে দূরে থাকতে হবে।
কিন্তু মানুষ যখন আফ্রিকা ছেড়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল, তখন তারা পুরোপুরি দক্ষ শিকারি। ওই সব মহাদেশের বড় প্রাণীরা আগে কখনো মানুষ দেখেনি। ওরা মানুষকে ভয় পেত না, বন্ধু বা সাধারণ নিরীহ প্রাণী মনে করত।
ফলে মানুষ খুব সহজেই ওদের কাছে গিয়ে শিকার করে মেরে ফেলতে পারল। এই অসতর্কতা বা বোকা হওয়ার কারণেই বাকি বিশ্বের বিশাল আকারের প্রাণীরা খুব দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়।
২০২৪ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আরও কিছু সূক্ষ্ম কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, সাব–সাহারান আফ্রিকা ও ট্রপিক্যাল প্রাণীদের বিলুপ্ত হওয়ার হার অন্য জায়গার চেয়ে অনেক কম। কারণ, এই দুই অঞ্চলের প্রাণীগুলো মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যেসব প্রাণী মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে থাকত, যেগুলোর শরীর অনেক বড় ছিল এবং পা ছিল চ্যাপটা, সেগুলো মানুষের হাতে সবচেয়ে বেশি মারা পড়েছে।
আফ্রিকায় অনেক আগেই একটা প্রাকৃতিক ফিল্টারিংয়ের প্রক্রিয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেসব প্রাণী দুর্বল বা বোকা ছিল, সেগুলো মানুষের হাতে শুরুতেই মারা পড়েছে। ফলে মানুষ আরও বুদ্ধিমান হওয়ার পরেও যেসব প্রাণী টিকে ছিল, ওগুলো ছিল অত্যন্ত চালাক ও অভিযোজনে সক্ষম। অন্যদিকে বাইরের বিশ্বের প্রাণীরা এই ফিল্টারিংয়ের সুযোগই পায়নি।
সহজ কথায়, আফ্রিকার হাতি বা সিংহরা আজ টিকে আছে, কারণ ওরা ওদের সবচেয়ে বড় শত্রুকে, মানে মানুষকে চিনতে পেরেছিল। ওদের এই সাবধানতাই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু বাকি বিশ্বের বড় প্রাণীগুলো মানুষের আচমকা আক্রমণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে!
সূত্র: আইএফএল সায়েন্স