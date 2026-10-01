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ছবিতে কিআর জন্মদিন

আজ ১ অক্টোবর কিশোর আলোর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে শিশু-কিশোরদের জন্য মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় কিশোর আলো। ১৩ বছর ধরে পাঠকদের নিয়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পথ চলছে পত্রিকাটি। কিশোর আলোর এবারের জন্মদিনের মূলকথা, ‘স্বপ্ন হোক আকাশসমান’। কিশোর আলোর জন্মদিনের আয়োজনের শুরুতে সে কথাই বললেন সম্পাদক আনিসুল হক। তিনি স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি তা পূরণে পরিশ্রম করার কথা বলেন। ছবিতে দেখা যাক কী হলো ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে।

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জাদুকর স্বপন দিনার দেখান মনস্তাত্ত্বিক জাদু
খালেদ সরকার
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সহউপস্থাপক আবু তালেব রাফি
খালেদ সরকার
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সবার 'বস' আহসান হাবীব
খালেদ সরকার
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বড় স্বপ্ন দেখো, পরিকল্পনা করো, পরিশ্রম করো, ‘কিশোর আলো’র জন্মদিনের আয়োজনে গুণীজনেরা

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আরিয়েত্তি ইসলাম রোবট বানায়, কিআ সম্পাদক আনিসুল হক জানালেন
খালেদ সরকার
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গানে গানে কিআর সঙ্গে
খালেদ সরকার
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আনন্দে হাততালি দিচ্ছিল এক শিশু
খালেদ সরকার
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আনন্দ আয়োজনে কিশোর আলোর পাঠক
খালেদ সরকার
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আজ কিশোর আলোর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

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আমরা এসেছিলাম কিআর জন্মদিনে
খালেদ সরকার
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আনন্দে হাততালি
সামিয়া পারভিন
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জরুরী কোনো কথা হচ্ছিল, এই ফাঁকে ক্লিক
আব্দুল ইলা
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কিশোর আলোর তুমুল তেরো

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মনযোগ দিয়ে আমরা সবাই শুনছি
আব্দুল ইলা
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আমার কিছু বলার আছে
আব্দুল ইলা
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জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময়
আব্দুল ইলা
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রোমেন রায়হান বলেন, ‘প্রতিবছর আমি কিশোর আলোর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসি। এখনো যে প্রচুর পাঠক ছড়া-কবিতা ভালোবাসে, এটা আমার দেখতে ভালো লাগে।’
আব্দুল ইলা
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কিশোর আলোর তুমুল তেরো

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কিআ: আমার পৃথিবী অনেক বড়
আব্দুল ইলা
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কার্টুনিস্ট মেহেদী হক ও নাসরিন সুলতানা মিতু তাঁদের মেয়ে অণুকে নিয়ে এসেছিলেন কিআর আয়োজনে
আব্দুল ইলা
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আর্টসেলের অতিথি ভোকাল বখতিয়ার হোসাইন নিজেদের গানের পাশাপাশি পরিবেশন করেন ‘আমরা করব জয়
আব্দুল ইলা
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আমরা সবাই কিআর সঙ্গে
আব্দুল ইলা
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কিশোর আলোর এবারের জন্মদিনের মূলকথা, ‘স্বপ্ন হোক আকাশসমান’
খালেদ সরকার
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এরপর কিশোর আলোর নির্বাহী সম্পাদক আদনান মুকিত পাঠকের সামনে কথা বলেন
খালেদ সরকার
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আব্দুল ইলার সেলফি
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কেক কেটে কিআর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়
খালেদ সরকার
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