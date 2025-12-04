স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ও দ্রুত শেখার ৭ উপায়
আমরা সবাই চাই দ্রুত শিখতে। পড়া মনে রাখলে পরীক্ষায় ভালো করা যায়। পড়া মুখস্থ রাখতে শুধু বারবার পড়লেই হয় না। গবেষকেরা বলেন, কিছু স্মার্ট পদ্ধতি ব্যবহার করলে শেখা অনেক সহজ হয়। গবেষণানির্ভর এমন সাতটি উপায় নিয়ে এই লেখা।
১. নিজেকে পরীক্ষা করো
শুধু পড়লে হয় না, মাঝে মাঝে থেমে দেখো, তুমি কি মনে রাখতে পারছ? বই বন্ধ করে নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করো। নোট খুলে না দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও। ভুল করলে সমস্যা নেই, বরং ভুল হচ্ছে বুঝতে পারলে সঠিকটা মনে রাখা আরও সহজ হয়। একে বলে সেলফ-টেস্টিং। এতে শেখা দ্রুত হয়।
২. একসঙ্গে দুই-তিনটি বিষয় শেখো
এক বিষয়ে শুধু লেগে না থেকে পালা করে কয়েকটি বিষয় পড়ো। যেমন, গণিত করো কিছুক্ষণ, এরপর ইংরেজি, পরে বিজ্ঞান। এই পদ্ধতিকে বলে ইন্টারলিভিং। এতে মস্তিষ্ক বিষয়গুলো আলাদা করে চিনতে পারে, বুঝতে পারে কোনটা কোথায় কাজে লাগে। শেখা হয় ভালোভাবে।
৩. পড়ার ধরন বদলে দাও
একভাবে বারবার পড়লে মস্তিষ্ক অভ্যস্ত হয়ে যায়, শেখা ধীরে হয়। তাই পড়ার ধরনে সামান্য পরিবর্তন আনো। আজ ধীরেসুস্থে পড়লে, পরের দিন একটু দ্রুত বা আরও ধীরে পড়ো। বড় পড়া ভাগ করে ছোট ছোট অংশ করে নাও। কখনো দাঁড়িয়ে পড়ো, কখনো অন্য ঘরে গিয়ে পড়ো। পরিবর্তন মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে।
৪. শব্দ করে পড়ো
মনে মনে পড়ার চেয়ে শব্দ করে পড়া বেশি কার্যকর। মুখে উচ্চারণ করলে শব্দ ও অর্থ দুটোই মস্তিষ্কে আলাদা করে জমা থাকে। নিজের নোট বা পাঠ জোরে পড়লে মনে রাখা অনেক সহজ হয়।
৫. বিরতি দিয়ে পড়ো
এক বসায় অনেকটা পড়ার চেষ্টা না করে বিরতি দিয়ে পড়ো। কিছুক্ষণ পড়ে উঠে হাঁটো, পানি খাও, তারপর আবার বসো। এই পদ্ধতিকে বলে স্পেসড প্র্যাকটিস বা বিরতি দিয়ে পুনরাবৃত্তি। এতে তথ্য মস্তিষ্কে দীর্ঘদিন জমা থাকে।
৬. শিখে ঘুমাও
ঘুম স্মৃতিশক্তি গুছিয়ে রাখে। রাতে পড়ে ঘুমালে, পরদিন সকালে ১০ মিনিট দেখে নিলে শেখা অনেক শক্তভাবে মনে থাকে। গবেষকেরা বলেন, ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্ক শেখা বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে। তাই রাতের পড়ার পরে ঘুম থেকে উঠে সকালে একটু রিভিউ করো, এটাই পড়া মনে রাখার কার্যকর কৌশল।
৭. ব্যায়াম করো
ব্যায়াম শুধু শরীর নয়, মস্তিষ্ক তরতাজা রাখে। মাঝারি মাত্রার ব্যায়ামে মস্তিষ্ক আরও সক্রিয় হয়। শিখতে ও মনে রাখতে সুবিধা হয়। প্রতিদিন কিছুক্ষণ হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো বা খেলাধুলা, সবই পড়ার কাজে লাগে।
পরীক্ষার আগে, নতুন কিছু শেখার সময় বা শুধু স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে এই সাতটি পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারো।
সূত্র: ইংক ডটকম